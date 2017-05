Hyller våren

Ved Inndyr skole er det for tiden hektisk aktivitet. I morgen, den 11. mai, skal elevene fremføre teaterforestilling som de, med hjelp fra Scenekunst i Nordland, har laget selv.

Rektor, Kari Eldby, forteller om hektisk aktivitet og stor entusiasme blant elevene.

– Det er elever fra 1. til 9. trinnet som står bak prosjektet. 10. trinnet har vi skjermet. De har for tiden fokus på eksamener. Men, noe bidrar de med. Det er de som skal sørge for at folksom tar seg en tur innom kafeen i forkant av forestillingen, får servert kaffe og varm mat.

-Vi har ikke anledning til å ta betalt inngangsbillett, så vi håper folk kjøper mye kaffe og kaker. Er det noen som ønsker å bidra i tillegg med noen kroner, er vi selvsagt glad for det. Dermed håper vi på å unngå underskudd.

Tema for forestillingen er «Våren». Elevene har selv skrevet tekster til sanger og sketsjer som har relasjoner til våren.

– Vi har opplevd stor entusiasme, enten det gjelder å skrive tekster eller at en på ett eller annet vis har bidratt. Og at alle elevene bidrar er viktig i denne sammenheng. Samarbeidet med Andreas Altermark i Scenekunst i Nordland har vært nyttig og lærerikt, avslutter rektor ved Inndyr skole, Kari Eldby.