Hverdagens små roser

– «Jeg lukter som hva?»

Mannen i mitt liv har nettopp presentert et kompliment. Jeg står oppstaset som det reneste juletreet, for vi skal på stor gallafest. Alle triks i boka er brukt, og jeg har omsider blitt enig med meg sjøl om at jeg er godkjent for fest.

De fleste menn liker når dama staser seg litt opp, og festligheter er på gang. Jeg trøster meg med at det må være denne gleden, og en smule overtenning før festen, som er skyld i komplimentet som ramler ut. For han klemmer meg, og da kommer han så nært at han selvsagt

kjenner lukten av parfyme, hårspray, kremer og alskens remedier.

Og jeg får høre at jeg lukter jammen godt.

– «Den lukten har jeg da kjent før», kommer det fra min bedre halvdel.

– «Ja, jeg har ikke kjøpt ny parfyme, så det har du nok», svarer jeg.

– «Nei, jeg mener jeg har kjent den lukten før, en annen plass». Jeg ser og hører at det tenkes.

Før det kommer et lettelsens uttrykk i fjeset på ham, som når man endelig kommer på noe man lenge har grublet på.

– «Den go´luktmaskina på toalettet på Gardermoen, der har vi det!», er den fornøyde konklusjon.

Jeg lukter altså som luktrenseren på herretoalettet på Gardermoen. Jippi. Det må man si er alle damers drøm å høre, etter å ha brukt en del timer på finstasmontering og sparkling.

Han skjønner fort på ansiktsuttrykket mitt at det kanskje kom litt skeivt ut, og setter i gang et iherdig forsøk på roing. Det er lite land i sikte, så den roingen kan han fint holde på med en stund, tenker jeg. Ulempen er selvsagt at jeg er blitt så vant til sånne bemerkninger, at jeg spruter

ut i latter. Det er godt ment, men kommer skjevt ut. Og det er jo noe av sjarmen med en god del menn. De mener ofte godt, men så kommer det noe annet ut av munnen på dem enn tenkt.

Ærlig talt tror jeg det ville vært mer latter og glede de fleste steder i samfunnet, dersom man kunne bli flinkere til å godta at folk snubla litt i framførelsen. Sånn på generelt grunnlag. Vi med mer kontroll på ting

skal ikke være dem som setter premissene for samspillet hele tiden. Det skal være lov å dumpe seg godt nedi verbale ufører, uten at ting skjærer seg av den grunn. Nå til dags blir man jo halshogd i full offentlighet, om man trår urlite skjevt på de minste ting.

Vi flirte oss ferdig, og dro på festen. Det ble forøvrig en superartig fest. Både fordi det var et stort jubileum og mye som skjedde, men også fordi historien om komplimentet hans fikk bein å gå på. Han får ikke dø i synda, nemlig. At det er lov å komme med slike uttalelser betyr også automatisk at de er lov å gjengi. I alle sammenhenger, og til alle anledninger.