Hvem eier jorda?

Det er ikke alltid jeg orker å kaste en plastemballasje i den blå søppelbøtta, eller å velge klær som er produsert på en mest mulig miljøvennlig måte. Jeg er ingen grønnmalt miljøaktivist som står skrikende og veivende med skilt utenfor Stortinget, men jeg får en dårlig smak i munnen når jeg kommer over en offentlig bålplass tilgriset med ølbokser, engangsgriller og knuste flasker. Idet jeg ser noen som uanfektet kaster ifra seg søppel på bakken, istedenfor å gå to ekstra meter for å kaste det i en søppeldunk, får jeg en trang til å plukke det opp og kaste det på dem.

Jeg har generelt avsmak for folk som ikke ofrer en tanke om hvor skadelig forsøpling egentlig er. I havet, i skrivende stund, flyter det rundt en haug med søppel på størrelse med Texas. Kjører du på tvers av Texas tar det elleve timer, og denne 1300 km lange søppelhaugen får ikke ligge i fred. Det har blitt funnet fugler og hvaler med magesekkene fulle av bruskorker og handleposer. Disse dyrene har dødd av sult, ettersom at magene deres er fulle av ufordøyelig materiale som ikke gir plass til ordentlig mat.

I en verden hvor fabrikker pumper ut miljøgasser og forurensende kjemikalier i deres forsøk på å tilfredsstille forbrukere som aldri får nok, som alltid må ha mer, står naturen igjen som taper. Temperaturene stiger raskere enn noen gang, polene smelter og havet stiger. Samtidig holder folk seg for ørene og tenker at hvis de stenger ute dommedagsbudskapet fra forskere lenge nok, så går ting kanskje over av seg selv.

Vi mener vi ikke ser noe av disse klimaendringene her nord. Det er jo ikke varmere vintre, snøen ligger jo i gatene til langt ute i mai!

Sannheten er at permafrosten smelter, slipper ut metangassen den har holdt på i tusenvis av år, og øker farten av drivhuseffekten ytterligere, som en ond, ustoppelig sirkel. Arter vi aldri har sett nord for polarsirkelen før, trekker stadig nordover og utrydder andre arter som egentlig skal være her.

Jeg er selvfølgelig realistisk, og innrømmer at én persons panting av flasker ikke kan stoppe polisen fra å smelte. Dette er noe som må gjøres kollektivt, sammen. Ikke bare nordmenn, men hele verdens befolkning. Det fødes stadig flere barn, og vi må sørge for at disse får en verden å leve i som er slik vi husker den, uten ekstremvær og utdødde nøkkelarter. En trygg jord vi kan dele på.