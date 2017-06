– Fantastisk å få ha lidenskapen min som heltidsjobb! storsmiler industripark-kantinas nye nestkommanderende.

Jøss, ja – Nina Wiland er prosessoperatør, med industribakgrunn så det holder. Men, med høy stjerne i vennekretsen for matkunstene, og med egen matblogg, ja, så er følgende nyhet helt naturlig: Nina Wiland er fra i vår fast kokk og nestkommanderende i Meløy BedriftsService-kantina, OG klar for turistsesongen ved Svartisen!

Hobbyen ble jobben

– Et godt spørsmål – hvorfor jeg ikke satset på utdannelse som kokk da jeg var yngre. For matinteressen er nedarvet helt tilbake til oldeforeldrene mine, som var opptatt av å lage gode måltider med de råvarene som var tilgjengelige. Både mamma og mormor var gode forbilder i det å lage mat fra bunnen av, smiler 55-åringen – fast ansatt som MBS-kokk siden februar og i vår faktisk fungerende kantinesjef i Glomfjord Industripark.

– For meg er det fantastisk å kunne få lidenskapen og hobbyen min som heltidsjobb!

Det var arbeidsutprøving i samarbeid mellom Meløy BedriftsService og SINTEF Molab som gav Nina muligheten til et nødvendig jobbskifte fra i fjor. Fra november har hun inngått i kantinestaben.

Omstilling x 3

Født og oppvokst i Bodø, men bosatt i Meløy de siste 35 årene. Nina kom til Glomfjord i 1982, og etter noen småjobber gikk hun løs på kjemiprosessfagene ved videregående, deretter læretid hos daværende Hydro. Ammoniakkfabrikken ble første stopp for den nybakte prosessoperatøren, og i åtte år fram til nedleggelsen senvinteren -93. Sammen med 14 andre ble hun fra da bemanningen ved den nybygde råglassfabrikken nede ved fjorden, og i 15 år. Ny nedleggelse.

– Ja, dette ble min andre omstilling. I 2009 fikk mange av oss jobb i den nye slurryfabrikken, i tre år fram til SiC Processing ble nedlagt – min tredje omstilling, forteller Nina.

– Og dette var den aller tøffeste. Joda, vi fikk jobbsøkerkurs og god hjelp, men over 600 stod uten jobb, mange om beinet. Det var en tøff tid.

Helsa sa laborant-stopp

Kunnskapen om matlaging hjalp i første omgang Nina til arbeid ved sykehjem-kjøkkenet på Ørnes. Men, så fikk hun på nytt nytte av kjemiprosess-bakgrunnen – ikke minst laboratoriearbeidet både i råglass og slurry. I juni 2014 kunne Ny Næring nemlig melde om ny fast jobb, altså etter tre ufrivillige oppsigelser.

– Laboratoriearbeid var jeg veldig interessert i, så jobb for SINTEF Molab var helt perfekt. Så viste det seg dessverre at jeg fikk helseproblemer – jeg begynte å reagere på støv og gass – og hosten ville ikke gi seg.

Nina – en reiser

I Meløy BedriftsService inngår Nina på et lag som nettopp har fått treårsavtale med Svartisen AS på å drifte Brestua sommerstid. Tjenesteleverandøren blir for alvor en reiselivsaktør, og kanskje vil Nina kjenne på nytten av sin egen reise-lidenskap.

– De siste 20 årene har vi reist to ganger i året til Nice i Provence – det er mitt andre hjem, det blir nesten som når andre reiser på hytta. Da lager jeg og samboer Tormod masse mat med lokale råvarer, og smiler hun.

Og språkkunnskapene vil komme til nytte – reiselystne franskmenn har definitivt oppdaget Nord-Norge.

– Også på Brestua jobber vi for å kunne tilby mat basert på lokale råvarer. Og jeg er interessert i absolutt alt av matlaging, for eksempel til gjester som har laktose-intoleranse, gluten-allergi eller vil ha vegetarmat.