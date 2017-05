Hipp hurra for foreldrekurs!

Tenk så fantastisk at det ble arrangert foreldrekurs her på Ørnes! Jeg er oppriktig stolt! Sånt vil vi ha mer av! Ja, i vært fall jeg. Som trebarnsmor tar jeg imot alt jeg kan få av gode tips og råd. Det sier seg selv at jeg har utfordringer i vente i årene framover. Og hvem har vel ikke det? Det har vel alle foreldre tenker jeg.

Men slike kurs burde vært gratis, så hadde kanskje flere benyttet seg av det. Det er kanskje lett å tenke at, «nei jeg betaler da ikke penger bare for å få høre at jeg er en dårlig mor eller far. Eller, Nei vi har ikke behov for det, vi har det så fint så. Full kontroll her» Ærlig talt! Hva er vi redd for? La oss komme oss ned av vår høye hest og gå ut av forsvarsposisjonen! Vi går jo på kurs i forbindelse med jobb. For å få faglig påfyll, inspirasjon og ideer til å gjøre ting annerledes og bedre. Det samme gjelder jo for foreldrekurs. Hva om vi prøver å se det på den måten, blir det lettere da? Forhåpentligvis blir terskelen for å delta lavere og mer overkommelig for alle. Det er jo en investering i din egen familie, i barna dine. Åh, jeg elsker den setningen der! For det er nettopp det det er, og det er slik vi må se på det. Det er ikke noe nederlag eller skam i å gå på et sånt kurs. Heller tvert imot.

Selv var jeg aldri i tvil om jeg skulle dra. En sånn sjanse kunne jeg bare ikke gå glipp av.

Forventningsfull gikk jeg inn døra til kurset mens jeg så for meg den fantastiske mammaen jeg skulle bli. Etterhvert, forhåpentligvis. Det er nok ikke gjort på en kveld. Ikke for det at ikke jeg synes jeg er en god mamma, for det er jeg. Men jeg har mine svakheter, jeg som alle andre. Og jeg har forbedringspotensiale. La oss være ærlig! Vi har alle det!

Jeg synes det var et bra kurs, som absolutt er verdt å få med seg og som jeg gladelig anbefaler videre. Som foreldre tror jeg vi trenger å bli påminnet dette med tilstedeværelse og bekreftelse. Og virkelig se barnet, være nær og lytte. Gi dem bekreftelse på den de ER ikke for det de GJØR. Hjelpe dem i å se det positive i hverdagen, i stedet for å fokusere så mye på det negative. Det er noe vi alle kan øve oss på. Store som små.

Nå ønsker jeg meg et samlivskurs! For jeg har forbedringspotensiale der også!