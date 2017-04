Her er gullet

– I årene som kommer er dette mulighetenes landsdel. Men for at Nordland og nordområdene skal være i verdensklasse, trenger vi fagarbeidere som dere i alle bransjer.

Ordene tilhører Walter Elvenes ved Meløy videregående skole. Og anledningen var da han selv representerte Nordland Fylkeskommune under den årlige fagbrevutdelingen i Glomfjord i forrige måned.

– Derfor er dere Nordlands gull, fortsatte han.

– Det aller viktigste i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser er å tiltrekke seg nye og dyktige fagfolk. Så velkommen inn i arbeidslivet som akkurat dét – fagfolk – og husk at læringen ikke må ta slutt nå, selv om dere har fått fagbrev!

Stolt kommune

Det var 10. mars at Meløy BedriftsService inviterte alle som i 2016 bestod fagprøven, til offisiell tildeling av fagbrev i glass og ramme. På programmet stod en passe dose pomp og prakt, altså taler, kulturelle innslag, fotografering og lekker bespisning tilrettelagt av staben i MBS-kantina.

– Vi er veldig stolte av at så mange prioriterer å ta fagbrev. Ikke minst alle de godt voksne som ikke har hatt fagbrev fra før, men som nå har satt seg på skolebenken for å lære mer, roste Lisbeth S. Amundsen.

Varaordføreren representerte Meløy kommune, og dro linjene tilbake til ‘andre tider’, altså da hun selv kom inn i arbeidslivet.

– På den tiden var det litt sånn at man kunne søke og få en jobb, og så tenke på utdanning etter hvert. I dag kreves det på en helt annen måte at man har kompetanse på plass helt fra starten.

15 ulike fag

67 personer tok i fjor fagprøve og fikk dermed fagbrev, svennebrev eller kompetansebevis i regi av Opplæringskontoret, MBS. Som vanlig var helsearbeiderfaget (10 fagbrev), kjemiprosessfaget (10) og barne- og ungdomsarbeiderfaget (10) de største, fulgt av industrimekanikerfaget (7). Faget produksjonsteknikk, som var betydelig etterspurt i REC-årene, er helt ute, men vi vet at Norwegian Crystals fra i fjor har fem lærlinger i dette faget. Utenom de nevnte fagene administrerte Opplæringskontoret lærlinger i 19 fag fram til fagprøve i 2016, i blant annet logistikk, kontor og administrasjon, fiske og fangst, byggdrift, salg, mediegrafiker, gjenvinning og laboratoriefaget.

– Takk for hovedjobben!

Under fagbrevutdelingen var det Julianne Kolberg – helt alene med sine vakre saxofon-toner – som stod for de kulturelle innslagene med tema fra Les Misérables, Disney og ABBAs ‘Fernando’. 34 av fagbrevmottakerne hadde anledning til å stille under arrangementet, og i tillegg møtte lokale medier opp, pluss selvsagt staben ved opplæringskontoret og ledelsen i Meløy BedriftsService.

– Vi må ikke glemme å takke medlemsbedriftene våre, de som hadde dere i lære. Det er de som har gjort hovedjobben – utstyrt dere med gode vaner og holdninger i det daglige! avsluttet leder Thomas Maruhn ved Opplæringskontoret.