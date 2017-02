Hepatitt B-vaksinen tilbys spedbarn

Fra 1. februar 2017 ble vaksine mot hepatitt B en del av det allmenne barnevaksinasjonsprogrammet.

Tilbudet gjelder alle barn som er født fra og med 1. november 2016. Hepatitt B-vaksinen inngår i kombinasjonsvaksine som også beskytter mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og haemophilus influenzae type B.

– De vanligste bivirkningene er milde og forbigående, sier barnelege ved Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl.

For å forebygge hepatitt-B smitte har nesten alle land i verden nå innført hepatitt B-vaksine til barn. I Norge anslås det at mellom 25 000 og 30 000 lever med kronisk hepatitt B. Spedbarn får sjelden symptomer på akutt hepatitt B-infeksjon, men har stor risiko for å utvikle kronisk infeksjon dersom de smittes. Jo yngre barnet er ved smitte, desto større er risikoen for å utvikle en kronisk infeksjon. – Fullvaksinering av barn med tre vaksinedoser gir svært god beskyttelse mot hepatitt B-infeksjon, og beskyttelsen varer trolig livet ut, sier Greve-Isdahl og legger til at det er en fordel at barn får beskyttelse mot denne sykdommen tidlig.