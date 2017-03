Helt klar for Steike ta-dagen

– Vi vil være med å spre positivitet og vise at vi har det meste i Meløy, sier Nina, Wanja og Siw-Heidi.

De tre damene representerer 20 lokale butikker som alle er en Steike ta-butikk.

Mens konseptet Steike-ta nå arrangeres for tredje året, bygges det stadig litt ut. Alt for å gjøre det morsommere og mer attraktivt å melde seg på. Et oppmøte på flere hundre personer har vært status tidligere år, alle håper på minst like mange mennesker førstkommende lørdag.

Futt og fart

– Vi har gode Steike ta-tilbud i butikkene. I tillegg til at flere av oss velger å ha attraktive timestilbud, forteller trekløveret som vil ha action inn i egne butikker i en ellers stille handleperiode.

I år rigges det med provisorisk scene med lydanlegg og konferansierer. Det vil bli litt underholdning samt intervju fra scenekanten.

– Vi vil gjerne være med på å bygge en fast merkevare, en dag alle er klar over kommer, og vil være med på. I år kan også alle barn mellom 0-16 år melde seg på gratis i Ørnes før klokken 12.00. Dette på standen til Framtia. På slutten av dagen trekker vi flotte premier som ungene kan ta med hjem.

Lørdag 25. mars er dagen, dagen hvor alle som har meldt seg på i en av Steike-ta butikkene er med i trekningen av pengepremier. Totalt 15.000 kroner skal deles ut, og handles for i samme slengen.

– I år fordeler vi trekningen over en hel klokketime. Hvorav selve rosinen i pølsa, hovedpremien på 10.000 trekkes helt til slutt, forteller Nina og understreker samtidig viktigheten av at man må være fysisk til stede for å faktisk vinne.

– Og så håper vi selvfølgelig at folk har lyst å besøke alle de flotte butikkene vi tross alt har i kommunen, både før og etter selve arrangementet. Det er fremdeles viktig for oss med den lokale støtten. Viktigheten av å «handle heime» må ikke undervurderes.