En helt alminnelig uvanlig lørdag

Det er første lørdag i mars. Lørdagen er bare tre timer og førtifem minutter gammel og jeg er allerede oppe av senga. Jeg gikk til sengs på fredagskvelden klokka halv ti så jeg er ikke spesielt trøtt. Før klokka runder fire har jeg drukket en deilig kopp kaffe og forberedt en enkel frokost til min elskede. Hun skal reise med et fly klokka sju, derfor er vi oppe før de fleste. Jeg hadde en plan om å returnere til senga når hun var ute av huset, men jeg kjente meg lys våken og klar for en ny dag. Derfor benyttet jeg denne sjansen til en helt alminnelig uvanlig dag.

Fredagskvelden var mørk fordi strømmen forsvant i halv sjutiden. Det virket som om hele Sandhornøya var uten strøm for det var ikke et elektrisk lys å se noe sted. Stue, kjøkken og bad var diffust opplyst av telys fra Nille. Favorittprogrammet ”Nytt på nytt” gikk på lufta uten meg som tilskuer. Strømmen var ennå ikke kommet tilbake da jeg entret senga.

Siden jeg er beboer i et digitalt møblert hjem har vi en liten svart boks, kvadratisk i formen og ikke stort større enn en boks snus. Apple-TV kalles den og magisk er den for den kan skue inn i fortiden. Ved hjelp av denne snusfornuftige boksen får jeg sett både fredagskveldens ”Dagsrevyen” og ”Nytt på nytt” før klokka er seks på denne lørdagsmorgenen.

Nå sitter jeg ved kjøkkenbordet, skriver og ser ut vinduet. Østhimmelen blir gradvis lysere, natta er i ferd med å miste taket, til slutt gir den opp og lar dagen overta. Det er egentlig ganske fint å være vitne til at en ny dag fødes, plutselig er det bare lyst. Ute er det elleve minusgrader, men det varmer en gammel skrott å se denne lørdagen våkne. Det er så stille at jeg kan høre Norwegianflyet ta av fra flyplassen i Bodø og åtte minutter over sju får jeg øye på det fra min tilskuerplass ved kjøkkenvinduet. Det flyr sørover mot Oslo omtrent rett over Kystriksveien i noen tusen fots høyde, mens det stadig stiger. Og idet flyet blir til en prikk, forsvinner det bak Sandhornet. Om bord sitter min elskede, på sete 3B, og jeg vet at hun gleder seg til å treffe gamle venner og sin kjære storesøster.

Grunnen til de mange minusgradene er klarværet. Himmelen er lyseblå og ikke en sky å se. Dermed titter sola inn til meg gjennom kjøkkenvinduet noen minutter over halv åtte. Den smiler så fint at jeg må nesten knipe øynene igjen. Jeg smiler tilbake og det gjør at sola til slutt ruller seg over fjellene og skinner det den er god for over den frosne marka. De varme strålene får utetermometeret i kjøkkenvinduskarmen i bedre humør. Humøret stiger fra minus elleve til pluss tolv på drøyt fire timer. Dette kommer til å bli en fin dag.

Denne første og helt alminnelige uvanlige lørdagen i mars ble fin. Værmessig helt topp, sol fra klar himmel og supert vintervær. Fordelen ved å være tidlig oppe på en fin dag er at da har du det fint lenge. Jeg fikk oppleve nitten timer lørdag denne lørdagen. På de timene rakk jeg å leve i mitt eget tempo, gjøre akkurat det jeg hadde lyst til, være sammen med barnebarn og å få uventet besøk. Så ryddet jeg et rom og laget et bål som jeg varmet fingrene på. Det meste gikk i balanse denne dagen, selv lottokupongen.

Vil du dele denne artikkelen?