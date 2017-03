Heder til 9 trofaste

Dette bildet er mer enn to måneder gammelt, men du vet: gode årganger har det med å bli bedre og bedre ettersom tiden går!

Til saken: det er mange bra Yara-folk på dette bildet, men merk deg spesielt de to i midten foran. Vidar Selstad (t.v.) og Kolbjørn Solbakken har jobbet 40 (!) år hos gjødselprodusenten.

Det er i denne anledningen bildet er tatt – Yaras årlige markering på Glomstua for sine aller mest trofaste medarbeidere, nærmere bestemt jubilantene.

Mens Vidar og Kolbjørn ble feiret for sine 40, fikk seks av de sju andre på bildet medaljen fra Norges Vel for lang og tro tjeneste – 30 års sammenhengende arbeid for samme arbeidsgiver.

Bak fra venstre Gunnar Midthun, Frank-Robert Eriksen (jubileum 25 år), John Are Dahl, Nils Runar Myhre og Torstein Ødegård. Foran til venstre May-Liss Olsen og foran til høyre Torild Svendsen. Lisa Vigdis Jensen har også fått Norges Vel-medalje.