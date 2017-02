Hans og hans hjelpere

Når Hans Strømdal (70 år om noen dager) bygger sin splitter nye driftsbygning til over 5 millioner kroner, er det i tett samarbeid med Solhaugs dyktigere tømrere. Og sauer til den gjenoppbygde driften i Rødøy? Dét fikser også entreprenøren!

– Uuuuuutrolig artig å få være med på! utbryter Ken-Henry Solhaug.

– Jeg har hørt om folkene i Strømdalen fra jeg var liten gutt, og som voksen har jeg selv satset på sau – ja, jeg er kanskje vel så interessert i sau som i bygging. Så at vi kan få være med på å bygge opp dette, sammen med han Hans, ja, dét er ekstra spennende! smiler Ken-Henry, som leder Solhaugs entreprenørvirksomhet og har prosjektert nyfjøsen sammen med bonden som mistet det meste for få år siden.

– Vi har hatt et kjempeflott samarbeid. Jeg og Ken kan rive kjeft til hverandre og være uenig, men så går dét veldig bra. Og håndverkerne hans er helt fantastiske! smiler Hans selv.

Leverer bygg….og sau

Hans Strømdal, altså. 70 år nå i februar, men blikket og praten og latteren tilhører en ungdom. For ikke ser han mørkt på å bygge splitter ny driftsbygning, knapt fire år etter at livsverket brant ned til grunnen. For 2 ½ år siden kom han til byggmester Ken-Henry – kunne han gjøre jobben?

Og denne våren, etter først å ha satt opp et stort redskapsbygg, ferdigstiller de to det splitter nye sauefjøset i Strømdalen – det måler om lag 15 x 40 meter, innpå 600 kvadratmeter. Og de to er ikke bare kunde og byggleverandør, viser det seg.

– Han Hans fikk 8 dyr fra meg allerede under lamminga i fjor vår, og planen var at han skulle få masse mer. Så mista vi jo dessverre en firedel av lammene til jerven, men han fikk i det minste 38 dyr til tidlig i desember, og da var det et kappløp å få dem parret før jul, her i fjøset, forklarer Ken.

Som også er sauebonde, og ikke bare bygger han nytt sauefjøs til 5,5 millioner kroner for bonden i nabokommunen. Han forsyner også med levende innhold, altså sauer.

Spesiell betongjobb

Solhaug har satt sin aller mest erfarne mann på jobben. Helt siden oppstarten på sensommeren i fjor har nemlig Magne Johansen dagpendlet fra Engavågen til Strømdalen og den viktige byggejobben. Når vi er på besøk innredes badet og kjøkkenet i fjøset, og når regnet roer seg skal bygget kles med stålplater.

– Det mest spesielle var vel betongjobben – vi hadde ikke systemforskallinger, så vi lagde dem selv. 95 meter vegg med 2 ½ meters høyde – det gikk vel med noe sånt som 120 kubikk med betong, en ganske stor støypejobb som pågikk i fem uker, forteller Magne.

Med seg har han altmuligmann Pawel Sliwa, som etter fire år på Rødøya har vært fast på Solhaug-laget de siste tre årene.

– Litt spesielt å bygge med 50 levende sauer rundt beina, og fjøslukta sitter i nesa hele døgnet, men dét går fint, smiler tobarnsfaren som opprinnelig er fra Polen og det siste året også har jobbet mye på det nye smoltanlegget i Reppen.

Alt gikk tapt

15. april 2013, klokka 00.30: Hans Strømdal hadde akkurat sovnet. Etter flere dager med striregn hadde han avsluttet dagen med å sjekke faren for flom inn i kjelleren. Så en kopp kaffe før han hadde kikket inn i fjøset med de 160 dyra – stille og fredelig. Men nå våkner han brått og setter seg opp i senga. Noe er galt. Han hører knitring og løper ut.

– Fjøset var allerede overtent, og jeg forsøkte å berge unna de to traktorene, en snøscooter og ei hestevogn. Etter en god halvtime kom brannmannskapene, og heldigvis hjalp vindretningen dem, slik at de andre husene kunne reddes.

Forteller Hans, mens han ser i gulvet. «Sjanseløse mot dødsflammene» var det dystre hovedoppslaget i Avisa Nordland tirsdag 16. april. 60-70 storfe og 100 vinterfôrede sauer mistet livet, og medregnet de to relativt nye driftsbygningene gikk trolig verdier opp mot 10 millioner kroner tapt, denne grusomme natta i Strømdal i Rødøy.

Skryter av arbeidsfolkene

-Men nå er det fantastisk å få være med på dette! Hans er en godt voksen mann som utmerket godt kunne lent seg tilbake, men så har han viljen og entusiasmen til å gjøre dette – det er rett og slett litt utrolig, mener Ken-Henry Solhaug.

– Jeg legger heller ikke skjul på at dette har vært en flott jobb å ha for oss, i den situasjonen bedriften vår stod i, med ryggen mot veggen. Og Hans har fått folkene våre til å trives på denne jobben – de ville sett mørkt på å bli flyttet til et annet oppdrag!

– Det er ikke for ingenting at jeg tre ganger har tatt dem med på kafé og spandert lunsj, gliser Hans.

– Flytter du på folkene dine, da sier jeg opp avtalen, Ken! Fantastiske arbeidsfolk, skryter den spreke nybyggeren i Strømdal.

Lettere å bære

Den grusomme storbrannen i 2013 sitter fortsatt hardt i Jorunn og Hans i Strømdalen. Men når den nye og flotte driftsbygningen blir ferdigere dag for dag, blir de vonde minnene litt lettere å bære.

Tårene kommer når hun snakker om den fryktelige april-natta for snart fire år siden. Jorunn Strømdal (71) var selv hos datteren på Andenes da den forferdelige telefonbeskjeden kom hjemmefra, og lenge bebreidet hun seg selv for at hun ikke var hjemme.

Tårene kommer, fortsatt

– Alle har sagt til meg at det jeg bare skal være glad jeg ikke var der, og dét er nok sant. Men det var dyrene……

Jorunn klarer ikke å holde tårene tilbake når hun snakker om de over 150 dyrene som mistet livet i storbrannen i 2013. Lenge klarte hun ikke å legge bort tanken på lidelsene de måtte ha gjennomgått. Både Hans, brannmannskapene og andre involverte kunne berolige henne.

– Da vi kom inn i fjøset etter brannen, lå dyrene på båsene sine akkurat som jeg forlot dem kvelden før. Storfe tåler enda mindre røyk enn oss, og her ble de slått ut lenge før brannen tok løs. De pintes ikke, fastslår Hans.

Undersøkelsene etter brannen konkluderte med elektrisk feil, til tross for alt arbeid var utført av fagfolk, og installasjonene kontrollert kort tid før brannen.

– Det hjalp litt å vite at dyrene ikke pintes. Jeg kommer aldri over det som skjedde, og det er fortsatt tungt å snakke om. Men da de branntomta ble ryddet, og dette nye bygget begynte å komme opp, så lettet det litt, smiler Jorunn.

Aller helst kyr…

De møttes på Sortland, ungdommene – Andøy-jenta jobbet i butikk, Rødøy-gutten gikk skole for å bli landsbruksmekaniker. Men odelsgutt var han ikke, Hans Strømdal, så paret flyttet til Kongsvinger, han til jobb i et firma som produserte stål – eksempel bru-gelendere og store industriporter.

Men 12 hektiske år senere flyttet familien på fire hjem til Strømdal for å overta Hans’ farsgård – storebroren hadde nok med båtslipen i Jektvika. Tunnel og veiforbindelse nordover kom i 1992, og Hans og Jorunn drev godt og relativt stort med sine 120 dekar dyrket mark og hele 24.000 dekar utmark.

– Hvis jeg hadde vært 50 år i dag, og skulle bygg dette opp på nytt, så ville jeg satset på melkeproduksjon og bare dét. For det er synd å ikke bruke de vanvittige beiteområdene. Men….det ville blitt mange millioner kroner dyrere, og for etterkommerne å starte med en slik gjeld – nei.

– Og det dreier seg om å ta vare på heimjorda. Når jeg tenker på hvordan jeg drev på før i tiden……jeg kjørte 5-6.000 kilometer med traktor hvert år, for å samle fôr. Galskap. Omsetningen økte, men farsken ikke inntjeninga like mye!

For etterslekta

– Så, 70 år og vel så dét – dere bygger likevel opp på nytt?

– Dette er for de som kommer etter oss. Men sjølsagt skal jeg hjelpe til, jeg kan ikke bare sette meg ned! Blant annet er jeg spent på lamminga i vår, for det er dét som styrer hva vi kan forvente til høsten, sier Hans.

– Barnebarnet vårres, ho Yvonne i Jektvika, har sagt helt siden hun var liten at hun ville overta, og nå gjør hun det! Og så har ho ei lita ei sammen med seg – oldebarnet vårt, smiler Jorunn.

– Vet du hva? Her gikk det så store verdier tapt, og jeg har betalt inn såpass mye forsikringspremie i løpet av årene, at jeg unte ikke forsikringsselskapet å slippe unna med å betale 10 prosent av taksten. Dét ville vi nemlig sittet igjen med, hvis vi ikke hadde bygget det opp igjen! sier Hans Strømdal.