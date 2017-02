Handlingsplan for rus og graviditet

Team for oppfølging av rusmisbruk under graviditet er nå etablert i Meløy kommune. Teamet består av fagpersonell fra ulike deler av helse og omsorgstjenesten. Tverrfaglig tilnærming øker muligheten for å gi god oppfølging av den gravide rusmisbrukeren og den vordende far. Fokus for oppfølging er det ufødte barnet. Målsetting for teamet er å bistå mor og partner i å kunne være opptatt av barnet i magen, og på den måten motivere til å ta gode avgjørelser i forhold til egen livsstil under svangerskapet. Dette for å sikre at barnet kan fødes uten abstinens eller skade som skyldes mors rusmisbruk.

