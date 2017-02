Hallo hjernen, er du der?

På kort tid har jeg sett tre unge par, helt uavhengig av hverandre, si i tv-intervjuer at de vurderer å ikke få barn. Jeg stusser litt. Ikke over at de ikke vil formere seg – dét er jo ikke min sak, og frivillig barnløshet er ikke lovbrudd. Nei, det er grunnen de oppgir som er til å stusse over.

«Når verden er blitt slik den er, vurderer vi å ikke få barn», sier parene, som alle er i 25-35-årsalderen. De mener verden er blitt så utrygg at det er uforsvarlig å sette barn til verden. Joda – kan tenkes de bare ville være politisk korrekt, for aldri har det vel vært mer pop å vise sin dype bekymring for verdenssamfunnet. Men la oss nå si at de mener det – de vil faktisk forbli barnløse. Er det da et trygghetsbarometer de benytter – et måleinstrument som viser at akkurat nå er det seriøst risky å bli satt til verden? Og hvis det er for utrygt nå – når var det trygt nok sist gang? Og kan vi se for oss at det noen gang blir trygt nok igjen?

Så vidt jeg har skjønt har mennesket den mest avanserte hjernen blant artene arten på kloden. Jeg vet ikke hva evolusjonen gjør med oss, men vår evne til å bedømme risiko må da ha fått seg en smell underveis? Fra før kjenner vi angsten for å fly, som beviselig er det tryggeste man kan tilbringe tiden med, og angsten for innbrudd eller å bli slått ned på gata, som statistisk aldri vil skje for nesten noen av oss. Og så er det redselen for en rekke harmløse vesener i dyreriket, og vi glemmer selvsagt ikke angsten for klimakrisen, den som kommer hver gang januar blir litt mer regn enn vi innbiller oss er normalt. Vi manglet vel egentlig bare redselen for å formere seg.

Det er nå jeg savner at kloden mest avanserte hjerne faktisk tas i bruk. Og slutter å høre på alle stemmene – både de som bare vil ha oppmerksomhet og de som egentlig bare er ute etter pengene våre. Eller de som må si noe for å forsvare lønna si, eller de som synes all endring er skummelt og at alt var bedre før. Faktum er nemlig, som vi vet, at verden aldri har vært et tryggere sted. Det er mindre kriminalitet, mindre vold og mindre konflikter, og mennesker flest er, som vi også vet, fortsatt velmenende, hjelpsomme og snille. Og vi har ingen klimakrise, men ups, dét har jeg visst snakket om før.

Det vi dessverre har mer enn nok av, er kjappe kommunikasjonskanaler for bubbel og skremmestemmer. Siste nytt er altså at mange mener det er for utrygt å bli født. Jadda.