Gjør som onkel

Stians onkel tok ham med på tur i lastebilen, bitteliten. Nå øvelseskjører de, med Stian bak rattet i lastebilen. Onkel og nevø skal nemlig bli kolleger – i samme yrke, samme bedrift.

– Ja, lysten til dette startet nok med de turene onkel Tore tok meg med på – jeg var ikke gamle karen, smiler Stian Dahle (19).

Og onkel Tore, det er altså Tore Gustavsen (60), mangeårig lastebilsjåfør hos Reipå Knuseri. I vår kjører de to titt og ofte sammen langs Meløys veier, med Stian bak rattet, som øvelseskjøring. Han blir nemlig fra i sommer bedriftens nye lærling i faget.

– Han er veldig nøye, og gir meg konstruktiv kritikk. Å kjøre lastebil var veldig vanskelig i starten – går bedre nå. Men det er et stort ansvar, og det kan få store konsekvenser hvis du gjør en feil, understreker han.

Kreves av bedriften

– Så det at jeg vil bli lastebilsjåfør har jeg vel egentlig hatt med meg hele veien. Jeg er generelt interessert i å kjøre, enten det er bil eller lastebil, fastslår Stian.

Siden i fjor sommer er han skoleelev i Bodø – tar videregående skole i transport og logistikk. Men så:

– Fra kommende høst begynner Stian hos oss som lærling i yrkessjåførfaget, bekrefter daglig leder Frank Robert Svendsgård i Reipå Knuseri.

– Vi kjenner ham godt og vet han er en bra kar, for han har vært utplassert her flere ganger. For oss er det slik at på alt vi leverer av anbud til det offentlige, så kreves det at vi har lærling i relevante fag – altså på transport og på anleggsmaskiner, forklarer han.

Mekanisk lurt

Stian er altså eksempel på det første, og blir fra høsten kollega med onkel Tore, og i samme fag.

– Men jeg skal først være på Melbu hele høsten, for å ta de 19 ukene med opplæring i gods- og persontransport.

19-åringen fisket en sesong sammen med Kjetil Wallmann i Meløy året etter grunnskolen. Deretter tok han ikke service og samferdsel, som sånn sett er den videregående veien til yrkessjåfør, men to år mekaniske fag i Glomfjord. Før altså transport og logistikk i Bodø.

– I den jobben jeg skal ha, mener jeg det bare var en fordel med de to årene på mekanisk, heller enn året med service og samferdsel, mener han.

Stian er oppvokst i Neverdal, og er sønn til Ingunn Dahle og Kenneth Myrvang.