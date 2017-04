Gjennopptar fiberutbygginga NÅ

Allerede i neste uke starter Signal innsalget av fiber i Glomfjord, som er først ut av kretsene. Styreleder i Meløy Energi AS, Rolf Inge Sleipnes, redegjorde i går for Meløy Energis forretningsplan, som etter all sannsynlighet vedtas neste uke.

Sammen med ordfører Sigurd Stormo og kommunalsjef Merethe Skille la han fram konkrete planer for å tilby alle kommunens kretser høyhastighets-internett gjennom ny, spennende teknologi, i både kommersielle og ikke – kommersielle prosjekter.

Du leser mer om dette i neste utgave av Framtia.