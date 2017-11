Kjellaug Andrine Karlsen (62) og Ketil Karlsen (63) har et langt liv som tunge rusmisbrukere bak seg. – Det har vært et helvete, men vi ville ikke vært det foruten, dersom dét hadde betydd at vi ikke skulle møte hverandre, sier Ørnes-paret. Foto: Truls Naas og Per-Atle Karlsen