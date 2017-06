Gir gjerne til ungdommen

Givergleden lokalt har vært formidabel i forkant av årets store ungdomshappening, rusfri konsert i kulturhuset.

Snart braker det løs, fredag 16. juni blir det mange timer med underholdning for ungdom fra undomsskolealder og opp til 20 år. De over 170.000 sponsorkronene er alfa og omega for at prosjektet nå realiseres.

Ungdommen får æren

– Det er ungdommene selv som skal ha æren for at vi nå er litt i forkant økonomisk, forteller Monika Sandberg som sitter i FAU på Ørnes skole.

Da prosjektet først fikk tildelt 50.000 fra Sparebank1 var grunnlaget for å starte jobbingen lagt. Totalt 16 bedrifter og frivillige organisasjoner har bidratt med rene pengebeløp, mens andre igjen kommer sterkt på banen med aktiviteter, drikke i form av brus, styling, områdesikring, transport av utstyr og folk, samt annonsering.

– Jeg tror velvilligheten bunner mye ut i at det er et arrangement av og for ungdom, at det i tillegg er rusfritt gir flere pluss i margen, mener Sandberg.

God tilrettelegging

– Planleggingen av arrangementet er godt i gang, og det hersker en god følelse av kontroll blant de som skal gjennomføre.

Det er i år 30 år siden Rock Mot Rus ble arrangert i fjellhallen i Glomfjord. Monika håper at et slikt arrangement som årets skal være mulig å gjennomføre også til neste år.

– Vi har fått rabatter og gode priser på det aller meste, blir det penger til overs går det direkte tilbake til ungdommen, dette er ikke-kommersielt.

– Det er krevende, men også utrolig morsomt. Ikke minst det at ungdommen tar så stort ansvar for det som skjer. Et totalt budsjett på 400.000 kan høres skummelt ut, men mye av dette er dugnadsarbeid som er et utrolig verdifullt bidrag. Vi gleder oss!