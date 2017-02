Disse gikk videre til fylkesmønstringen i Bodø 31. mars:

Sceneinnslag:

Benedikte Tindvik og Kennet Rosting Johansen med «I’m not the only one»

Thea Marken og Lovise Lillelund med «Hey ho»

Sander Pettersen med «Castle on the hill»

Ørnesrevyen ung+ med «Drømmejobben»

Utstilling:

Bror Axel Olsen – «Bat»

Maia Barvik Nilsen – «Tre»

