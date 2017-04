Til fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik.

UTTALELSE FRA FOLKEMØTE PÅ ÅGSKARDET 05.04.17:

UAKSEPTABLE RUTEKUTT PÅ FV 17 FERGA ÅGSKARDET-FORØY

Fra 1. januar 2017 er det foretatt kutt i rutetilbudet på fergestrekningen Ågskardet-Forøy.

Første avgang kl 0530 fra Ågskardet, og siste avgang kl 0015 er fjernet, og med det er korrespondanse med buss til Bodø borte. Konsekvensen av kutt av første avgang er også at muligheten til korrespondanse med ferge fra Jektvik-Kilboghavn med avgang kl 0625 er borte for trafikk fra nordre Meløy, slik at første mulige gjennomgående rute er nå fra Jektvik kl 1030. Avgangen kl 0625 her har også forbindelse videre med buss til Stokkvågen, med båtforbindelse videre til Sandnessjøen, og buss til Mo.

For befolkningen på Tjongsfjordhalvøya og Værangfjorden innebærer rutekuttene en sterk forverring av tilbudet, og mulighet til bruk av offentlig transport er vesentlig forverret. Økt frekvens som er lovet i sommerhalvåret vil i hovedsak være et gode for turistnæringen, men vi som bor her har behov for pålitelig transport hele året. Det gjelder også for det lokale næringsliv som er avhengig av ferga.

Ferga er viktig for beredskap, både for brann, helse og politi. Etter rutekuttene er beredskap for Ågskardet borte mellom kl 2330 og 06.30.

Befolkningen i dette området krever derfor at det snarest foretas utbedringer i tilbudet, slik at første og siste rutetur gjeninnføres som tidligere.