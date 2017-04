Frank fikk fagbrev

Han selv ville det, og bedriften hans trenger det. Frank Robert Svendsgård (46) skaffet seg i fjor det formelle beviset på sin kompetanse i anleggsbransjen. Med 25 års erfaring i bagasjen gikk fagprøven som en lek for bedriftslederen.

– Nja, jeg fortalte ikke til så mange at jeg skulle ta fagprøven, i fall jeg skulle stryke! gliser Frank.

I 2017 er det riktignok helt vanlig å ta fagbrev i moden alder, men 46-åringen måtte nok finne seg i å være blant de eldste mottakerne, da fjorårets fagbrev ble høytidelig utdelt i forrige måned.

Det er viktig for bedriften at vi styrker kompetansen vår. Og for en del godkjenninger vi trenger, ser vi det er enklere når vi har ansatte med fagbrev.

Frank Robert Svendsgård

– Jeg har liksom ikke helt orka, har ikke sett behovet i det daglige. Men nå trenger vi det, fastslår lederen og eieren i Reipå Knuseri.

Etter noe sånt som 25 år bak rattet i lastebiler og gravemaskiner, tok nemlig den dyktige anleggsmannen i fjor eksamen og fagprøve i anleggsmaskinførerfaget.

Grei skuring

Det var fredag 10. mars at Meløy BedriftsService i samarbeid med Nordland Fylkeskommune inviterte til den tradisjonelle fagbrevutdelingen. Opplæringskontoret administrerte over 60 fram til bestått fagprøve i fjor, fordelt på 15 fagområder, og Frank var den ene av over 30 av dem som var møtt fram til taler, kulturelle innslag, bespisning, kaker og kaffe i Glomfjord.

– Jeg fikk spørsmålet, da vi fikk lærling til bedriften – hadde jeg selv fagbrev? Nei, men jeg har jo i bøtter og spann med erfaring, og Opplæringskontoret hjalp meg med å få tatt en eksamen i mars i fjor. Fagprøven var å grave ut ei tomt, og jeg har nok utført mer utfordrende ting enn dét, hehe. Men, er du fersk i dette, er det mye som kan gå feil hvis du ikke tenker deg om.

Enklere med fagbrev

For Reipå Knuseri er det viktig at både han og staben prioriterer å skaffe seg fagbrev. I dag har 9 av staben på 22 slik fagutdanning, og Frank oppfordrer flere til å gå samme løpet som han selv gjorde i fjor.

– Det er viktig for bedriften at vi styrker kompetansen vår. Og for en del godkjenninger vi trenger, ser vi det er enklere når vi har ansatte med fagbrev, forklarer han.

– Så det er nok mange hos oss som kommer til å ta fagbrev de neste årene – den ene er Ronny Evensen, som nå skal ta sitt andre fagbrev. Og det er jo ikke slik at det er vanskelig – de fleste har så lang erfaring at det i praksis er snakk om noen dager til eksamen og fagprøve.