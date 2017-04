Fra USA til Bolga

Denne saken sto på trykk august 2013 og er skrevet av Andreas Eik.

Han var et helt vanlig amerikanske barn, oppvokst i det varme, tørre klimaet i California. Men en dag flyttet det inn norske naboer, og nysgjerrighetens spire var sådd.

-Da begynte snøballen å rulle, sier Jeffrey McLean.

Han står der på kaiet, smilende som alltid, der ute på Bolga. Ved første øyekast er det ikke mye som tyder på at denne mannen er noe annet enn innfødt bolgaindianer, men når han åpner munnen kan du spore hans norsk-amerikanske aksent.

– Velkommen til Bolga, her skjer det mange spennende ting.

Norsk, please

Det er lang vei mellom California og Bolga, men likevel endte Jeff opp i havgapet i nord. Mens han viser meg rundt på øya smiler han bredt, og forteller at fasinasjonen for Norge startet i ung alder.

– Vi hadde naboer fra Flekkefjord som sto oss nær. Kona kalte jeg faktisk for tante Berit. Hun var tanten til Knut Bohwim, som regisserte Olsenbanden-filmene, så jeg ble tidlig introdusert for norsk kultur.

Nabo og bestevenninnen Heidi hadde til og med vært statist i filmene, noe som var ekstra stas.

– Min bestemor bodde i Texas, som er veldig langt unna California. Derfor ble Heidis bestemor, Mo-mo, en erstatningsbestemor for meg, forteller han og mimrer tilbake.

Da han ble 18 år gammel bestemte han seg for å bli utviklingsstudent i Norge, nærmere bestemt i Bergen. Og med såpass god erfaring med norsk kultur kunne ikke Jeff reise uforberedt.

– Jeg hadde kjæreste i Bergen, og ville kanskje imponere litt. Jeg lånte «teach yourself Norwegian» av tante Berit, og klarte dermed å lære meg noen norske ord og utrykk. Men det var ikke enkelt for en amerikaner å lære norsk her til lands, for de fleste slår raskt over på engelsk når de oppfattet at jeg måtte lete etter ord. En god stund sa jeg faktisk at jeg var fra Nederland, slik at de fortsatte å snakke norsk til meg, sier han og ler.

Langt hjemmefra

I 1994 traff han Marit i sjømannskirken i San Pedro. Året etter giftet de seg, og i 1996 kom første barn. Og selvfølgelig måtte de flytte til hjemstedet hennes, Bolga. I dag har kjærligheten mellom Marit og Jeff tatt slutt, men sammen har de fire barn som vokser opp uti havgapet.

– Familien min i USA visste at jeg kunne tenke meg å flytte til Bolga. Vi er flere søsken, men det var nok rart for mine foreldre å ha et barn som bor så langt borte. Likevel har de vært veldig støttende, for de vet hvor bra dette stedet er for barn.

Selv om han føler seg veldig hjemme på Bolga, og kjenner hvert et menneske der ute, var det ikke så lett i starten.

– Man må gå gjennom en sorgprosess når man flytter til andre siden av planeten, langt unna resten av familien. Derfor bruker jeg å være i California i minst en måned når jeg reiser dit, få litt kvalitetstid, forteller han.

Smak av Starbucks: I sin helnorske hverdag sniker det seg likevel inn noen minner fra hjemlandet, blant annet i form av en kaffekopp.

Han tar meg med opp på et av øyas utsiktspunkter. Mens han engasjert forteller om stedets små hemmeligheter forstår man at det betyr svært mye for amerikaneren. Han forteller at mange av kjenningene i USA har reagert på hvorfor valgte å bosette seg på et sted så langt fra der han vokste opp.

– Men jeg er sikker på at mange i California gjerne ville bytte ut «the rat race» meg. Jeg tror at mange kunne tenke seg til å bo deler av året her ute på Bolga, og slike mennesker trenger vi for å holde øysamfunnet i livet, slår han fast.

Videreutvikling

Det finnes ingen tvil, Jeff er en over gjennomsnittet engasjert person. Daglig kjører han mye rundt på øya, og han hilser på alle han møter. Han er kanskje ikke fra lokalmiljøet, men få forstår det bedre enn den store amerikaneren.

– Det er viktig for vitaliteten til et sted at folk brenner for utviklingen. Dersom alt skulle forbli slik som det var hadde nok ikke stedet overlevd. Noen var nok skeptisk da internett kom, humrer han forsiktig.

For øysamfunnet har vært i nedgang. I dag er det i underkant av 100 mennesker som bor fast der ute, og Jeff mener at noe av grunnen til nedgangen er manglende oppmerksomhet fra kommunen.

– Bolga ble lovet prioritering når det kom til asfaltering av vei. Det må ha vært for 20-30 år siden, og veiene er fremdeles ikke asfaltert. Det er en verdiskapning her ute i form av oppdrett og turisme, så man bør ha rett på en viss prioritering så dette ikke ødelegges, sier han.

Full oversikt: Jeff er lommekjent på Bolga, mer enn de fleste meløyfjæringer.

Jeff mener at mangelen på pendlerbåt har ført til at mange enten har flyttet, eller valg bort Bolga som bosted. Han forstår at kommuneøkonomien er i en presset situasjon etter industrikollapsen, men at øysamfunnet likevel bør ha en viss prioritering.

– Ta fiber-kabelen som et eksempel. Den går rett forbi øya og inn på Meløya. Riktig nok er ikke de koblet til heller, for det er viktig at den kom først til kommunesenteret. Men så vidt vi har fått beskjed om fra Meløy Energi så skal de muligens legge inn fiber på Bolga.

Kanskje blir det fiber på Bolga også, men det skjer ikke før tidligst i 2019 sier Jeff.

– Og innen den tid har nok mange satt seg på hurtigbåten bort herfra, og de kommer nok ikke tilbake igjen. Med en slik utvikling vil Bolga befinne seg i et annet århundre i forhold til resten av kommunen, slår han fast.

På brygga

Daglig kjører Jeff rundt på øya, han liker å ha oversikt. Turen går til slutt til nye, imponerende Bolga Brygga, hvor han tar vare på de mange fisketuristene som besøker øysamfunnet på sommeren.

– Man må ha noe artig å gjøre her ute, og jeg liker å komme i kontakt med nye mennesker. Oppføringen av Bolga Brygge har virkelig vært et stort løft for oss, forteller han.

Æren gir han til Kjell Lorentsen, som var primus motor bak prosjektet.

– Han ville gi noe tilbake til bygda, og jeg er svært glad for at jeg fikk være partner på prosjektet.

Han går rundt på brygga og snakker med de mange fiskeglade tyskerne. De vet alle hvem Jeff er, og smiler bare de ser han. Samtalene de mellom går på tysk, som er nok et språk amerikaneren behersker.

– Men ikke veldig godt. I mitt daglige virke jobber jeg som oversetter, så jeg har nok et godt språkøre. Eller i det minste så godt at jeg klarer å kommunisere. Det blir noe helt annet når jeg skal oversette film til engelsk, for da må jeg fange nyansene i språket. Du kan nok si at når jeg først bestemmer for å gjøre noe, så gir jeg alt, sier han i det han lener seg tilbake i stolen på kontoret sitt på brygga.

Alt rundt han er typisk norsk, for det er fiskeutstyr og norske bilder. Han kikker ut av vinduet og tar en slurk av kaffen. På koppen står det «Starbucks», en av de store amerikanske kaffekjedene.

– Mye er annerledes her i Norge, mens andre ting er akkurat det samme. Og det er jeg glad for, sier han og smiler bredt.

Denne saken ble publisert i Framtia i august 2013.

Jeff er ikke lenger daglig leder ved Bolga Brygge men jobber som spesialist på underteksting, dvs. teksting av norske og engelske filmer. Han har blant annet laget de norske og engelske undertekstene til Kings Bay, Løvekvinnen, Birkebeinerne, m. fl. Jeff forteller at han stortrives med dette arbeidet, og fortsatt jobber som frilans oversetter fra norsk til engelsk.