Svartisen AS har inngått kontrakt med Meløy BedriftsService om drift av Brestua ved Engenbreen. Kontrakten er på 3 år med opsjon på forlengelse. Meløy BedriftsService skal samarbeide med firmaet Rent a Chef.

– Alle parter er veldig fornøyde med at avtalen nå er på plass, melder styreleder i Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS, Astrid Berbusmel i ei pressemelding