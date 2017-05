Førti poster klare

Årets turorientering er nå satt ut, den henger ute til 15. september.

40 poster står klare til besøk i henholdsvis Neverdal, Mosvolddalen, Tuven og på Hornneset.

– Dette er et trimtilbud for alle, fra barnefamilier opp til meget godt voksne, mener Rune Strømsvik i Meløy Orienteringsklubb.



Turorientering gir den enkelte mulighet til å lære og å øve på å bruke kart og kompass, og Rune garanterer at man blir en bedre kartleser etter en sesong med turorientering.

– Det er lagt opp slik at for små barn er hver post en «skatt» som er gjemt ute i terrenget.

I tillegg til barnefamilier er den største målgruppen for orientering godt voksne fra 50 år og oppover.

– Noe av det fine med denne aktiviteten et at man selv kan velge når man vil på tur for å finne postene, hvor man vil starte og hvor lang turen skal være. Du kan gå sammen med venner og familie eller alene. Prøv da vel! oppfordrer Strømsvik avslutningsvis.



Informasjon om opplegget finner dere på nettsidene til Meløy Orienteringsklubb: turorientering.no/meloyok og meloyok.no.