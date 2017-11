– Vi er ført bak lyset!

Fortvilt leder: - I mitt hode fremstår Meløy som en «røver-stat» som gjør stor forskjell på folk, hevder leder Sverre Monsen i styringsgruppa for hall på Engavågen. Han er svært skuffet over at prosjektet er skjøvet ut i tid på grunn av kommuneøkonomien. Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen