Flittige, arbeidsomme Alvhild

Hun har opplevd mangt i sitt snart hundreårige liv, Alvhild Åsvang (98) fra Halsa.

– Jeg har arbeidet og slitt mye opp gjennom årene, det har holdt meg frisk!

Det er hvit vinter på Åsvang. Snøen tynger greinene, det knirker under skoene når vi går. Klukkingen fra elva som renner midt mot kjøkkenvinduet til det lille hvite huset hvor Alvhild bor, tettpakket stillhet over bygda, det hele er som et vakkert julekort. Vi ser henne sitte der, foran vinduet med blå ramme rundt. Fingrene jobber iherdig med et strikketøy, enda er vi ikke oppdaget. Så blir vi stående der en stund og betrakte henne utenfra, nærmest ærbødig. Det er nesten ikke til å tro at kvinnen i ruta nærmer seg de hundre år.

Velkommen inn

Vi tramper inn i gangen, forsøker koste av oss mesteparten av snøen før vi passerer dørstokken. Det er kjølig i yttergangen, men idet vi trør inn på Alvhilds koselige kjøkken møtes vi av en god, livgivende varme.

Tilhengeren durer lunt i hjørnet, mettet som den er på god vinterved. Hun rekker frem en myk og god neve, tar meg i handa. Øynene hviler blidt på både journalist og fotograf, vi er tydelig hjertelig velkommen til gårds.

– Så artig at dere kommer på besøk, kom så skal vi sette oss i stua.

Hun går foran, viser vei. Forbausende lettbent. Finner stolen sin som står plassert ved siden av det store stuevinduet. På bordet ligger et annet håndarbeid enn det hun satt med på kjøkkenet. To bittesmå par med rosa sokker er allerede ferdig, nå ligger de på en grønnblomstret duk i påvente av å havne under et juletre noen uker frem i tid.

– Jeg har alltid et håndarbeid i hendene, er vant til å ha noe å henge fingrene i. I hjørnet der borte har jeg en hel handlepose med stor-sokker klar!

Tøff oppvekst

Hun trådte barndommens sko i Holandsfjorden, Aspelund var hennes hjemplass. Det var ikke alltid en dans på roser å være barn på begynnelsen av 1900-tallet.

– Moren min døde da jeg var på fjerde året. Hun sto for tidlig opp av senga etter at lillebroren min ble født, så ble hun syk og døde.

Heller ikke lillebroren Karl overlevde. Mens faren rodde den lange og tunge veien til Meløy for å få begravet minstesønnen, døde kona. Alvhild ble morløs.

– Det var en sykdom som gikk inne i fjorden. Du vet, det var ikke noe som het medisin den gangen. Det nærmeste man kom helbredelse var noe sterke greier på en brun flaske.

Hun smiler, Alvhild, det gjør hun ofte. Klare, knallblå øyne skinner av morskap, hun har god hukommelse og husker spesielt godt det som gammelt er.

– Da jeg ble ti år, døde pappa av lungebetennelse. Da hadde vi ingen igjen her i verden. Søskenflokken ble splittet og alle tvunget til å reise hjemmefra. Hjemmet ble oppløst. Det var fælt, helt umulig å beskrive. Man blir så veldig alene.

Videre til Spildra

Lille Alvhild ble satt bort og havnet i nordbygda, nærmere bestemt i Spildra ved Ørnes. Nøkternt forteller den lille damen om et liv med dager fulle av arbeid og slit.

– Det var ikke alltid like artig. De jeg kom til var snille, men det var hardt arbeid og mye styr. Fosterforeldrene mine var godt opp i årene og hadde ingen egne barn, så det meste falt på meg.

Alvhild beretter om timer med fjøsarbeid, jaging av kyr på beite, henting av de samme krøtterne på strabasiøse turer rundt Spildervannet.

– Jeg var redd for å treffe på bjørn, det husker jeg godt.

Hun ler hjertelig. Ansiktet sprekker i smil når hun minnes.

– På skolen gikk det veldig bra, de tok godt imot meg og jeg fikk mange kamerater. Men jeg savnet jo hjemmet i Holandsfjorden.

Fremdeles hender det at svigerdatter Venche tar med seg svigermor til kommunesenteret på en aldri så liten svipptur. Mye har forandret seg siden den gang da Alvhild kom til Spildra som tiåring.

– Det er jo så mange hus der nå, der det før var beitemark er det nå boligfelt. Det er litt rart å se.

Alvhild tjenestejente

Etter konfirmasjonen flyttet Alvhild, som nå var for en ung kvinne å regne, til Reipå. Her fikk hun jobb som tjenestejente på en gård. Arbeidsoppgavene var som før, det var å sitte med håndarbeid og i veven. Passe fjøs og ordne innomhus.

– Jeg bodde og jobbet på Reipå i to år, lønna var på femten kroner måneden. Det var en fin tid, jeg trivdes virkelig godt. Innimellom dro jeg tilbake til Spildra for å se til fosterforeldrene mine, de begynte jo å dra på årene.

Alvhild lener seg tilbake i stolen, lar hendene hvile i fanget. Får plutselig øye på litt smårot som ligger på bordet foran oss. Smiler litt og sier:

– Ja, dere må unnskylde at jeg har det litt rotete, men det skal være sånn i adventen. Jeg skal nok få det ryddig før jula kommer. Jeg har vel jobbet såpass opp gjennom årene at jeg kan tillate meg å ta det litt roligere innimellom. Du skjønner, at da jeg var ung, måtte vi lage ting vi trengte selv. Det var ikke bare å dra på butikken å kjøpe det vi hadde lyst på.

Viet av en nazist

Under krigen jobbet den unge kvinnen Alvhild på sykestua i Haugvik. Hun minnes skremmende episoder med intens flyalarm, der de ansatte måtte ta føttene til hjelp og flykte inn i grotter i fjellet sammen med pasientene.

– Glommen var så fullt av tyskere at man knapt kunne gå utenfor dørene. Jeg må innrømme at jeg var redd mange ganger.

Alvhild har igjen tatt frem strikketøyet, ser på det innimellom, holder det for det meste i fanget. Tilslutt legger hun det fra seg på bordet. Hendene krøller hun foran seg i det blåmønstrede kjolestoffet. Smått ser hun på oss, innimellom fanger blikket vinteren utenfor.

– Mannen min Sigurd, traff jeg da var elleve år. Jeg ble sittende sammen med ham på en overfart i båt mellom Svartisen til Holandsfjorden. Jeg syntes han var så artig at jeg tenkte at han der, han skal bli mannen min! Og jammen fikk jeg han til slutt.

På den tiden var den syv år eldre Sigurd Åsvang ringforlovet med en annen jente, uten at dette bekymret Alvhild nevneverdig.

– Nei, det gjorde ingenting. Jeg jobbet jo og var borte i alle fall. Vi møttes litt tilfeldig her og der. Men gift ble vi ikke før på slutten av krigsårene.

Selve giftermålet sto i Mosjøen, der paret attpåtil ble viet av en naziprest.

– Jeg husker at jeg var litt nervøs på turen dit. Det krydde av tyskere på båten vi reiste med. Vi hadde allerede fått eldstejenta Irene, hun var med oss på reisen. Heldigvis var det bare skikkelige karer ombord, de gav til og med jentungen ti kroner i presang. Det var mye penger den gangen.

Et lykkelig liv

Og de fikk et bra liv sammen, Alvhild og Sigurd. Etterhvert flyttet den lille familien til Halsa der de bodde i en liten stue med kun stue og kjøkken. Fasiliteter som var vanlig på den tiden. Tre barn ble det ut av kjærlighetsforholdet, to jenter og en gutt. Eldstedatteren Irene gikk bort da hun var 48 år, hun døde av brystkreft.

– At hun døde var trasig, hun var jo i sine beste år. Sønnen hennes, Frode, tok jeg til meg. Han bor fremdeles her på Halsa. Vi har god kontakt, det er ikke så mange dagene siden han var innom meg på besøk.

Hun smiler vakkert, er glad og stolt av familien sin.

– Vi holder godt sammen, vi som er igjen.

Å miste mannen Sigurd etter over femti år sammen, beskriver Alvhild som en underlig følelse. Nøkternt tilføyer kvinnen foran meg:

– Det var bare å godta det og kjempe videre med livet.

Alvhild er for lengst blitt både olde- og tippoldemor. De fire tippoldebarna bor i nabohuset og er stadig innom sammen med mammaen sin, oldebarnet Ninja.

– Jeg er glad i unger, liker dem så godt. Du skulle sett den yngste i nabohuset, hun er så lita, som ei lita dokke nærmest.

God helse

Hun tenker lite på sin høye alder og at det er et hundreårsjubileum i vente om knappe to år.

– Så lenge helsa er god er jeg fornøyd. Jeg liker å jobbe med hendene, og baker fremdeles mine egne brød. Matlysten er det ingenting i veien med.

Alvhild demonstrerer hvordan hun elter brøddeigen med handmakt, her er det ingen fancy kjøkkenmaskin som skal konkurrere med gamle tradisjoner. Om sommeren pusler hun ute i hagen. Det gir stor glede å stelle med planter og vekster.

– Helsa har stort sett vært bra. Jeg har hatt hjerteinfarkt og sånn, men det fikset de på Feringklinikken.

En aldri så liten hofteoperasjon har den livskraftige damen også vært gjennom. Den oppsummeres slik:

– Etter at den gamle ble byttet ut, har jeg ikke hatt vondt en eneste dag. Den nye er så god at jeg nesten tror at jeg kunne sparket fotball uten problemer.

Hun flirer, hadde nylig en saftig kommentar til en mannlig medarbeider innenfor hjemmesykepleien som kom for å vaske henne.

– Jeg gav han klar beskjed, her blir det ikke vasket noe annet enn føttene og ryggen. Det får vel være måte på!

Før og nå

Det er et annet slags liv nå, enn det man levde for hundre år siden. Forskjellene er store, Alvhild mener at mye var bedre før.

– Folk var mer fornøyde, de tok ting mer som det kom. Man var selvfølgelig nødt til å jobbe veldig hardt, men det tok vi ikke skade av. Nå for tiden synes jeg det er et veldig krav i samfunnet, det blir liksom aldri nok av noe. Jeg tror ikke unge mennesker hadde hatt vondt av å ha litt færre materielle goder i livene sine.

Glimtet i øyet tar brodden av ordene. Humøret og humor et på plass i fullt monn.

– Nå trenger man ikke engang gifte seg, det er bare å bytte partner etter en stund. Det er en underlig tid vi lever i.

Folkeskikk er noe den godt voksne damen mener mange kunne trengt litt mer av.

– Vi skulle ha forsøkt å være så frekke at vi satte oss inne i skoletimene med lua på, da hadde vi jammen fått høre det. Selv om lærerinnen vår var snill, ville hun også ha det ordentlig. Vi måtte være høflige, og det var helt uaktuelt å løpe inn til timen. Det var å stille seg i en fin rekke til vi fikk lov til å gå inn.

– Nå er det jo snart jul, Alvhild. Hva husker du fra dine barndoms juledager?

– Til jul fikk vi alltid nye lugger i julegave. Hvis vi var heldige vanket det strikket undertøy i tillegg. Vi hadde ikke juletre etter dagens forstand. Selv om vi hadde gran, kunne vi ikke hugge en kun for å pynte. Pappa hadde en stubbe som han boret hull i og satte kvister av einer i, det var treet vårt. Høydepunktet var alltid den ekstra gode maten som ofte besto av lefser, egg, ost og gomme. Det var ikke vanlig hverdagskost skjønner du. Nå er det jo nærmest jul hele året rundt.

Snart jul på Åsvang

Hun bedyrer at også hun skal pynte litt til jul, Alvhild. En nisse som bare har èn tann skal finne sin vante plass på stuebordet. Den må frem skal julestemningen komme til hjemmet på Åsvang.

– Det er jo artig at det ser litt annerledes ut i høytiden. Hjemmehjelpen skal få henge opp julegardiner i stua ved leilighet. I tillegg håper jeg at jeg skal få tak i smultringer fra han som har smultringevogn i Ørnes, de er så gode.

Gavene fra Alvhild kommer for en stor del til å være av det hjemmelagde slaget.

– Blir familien glad for lester og strikk da, Alvhild?

– Ja hvis de ikke blir dèt, skal de få gaven rundt ørene, det kan jeg love!

Hun flirer sin gode latter, gir oss en klem til avskjed.

– Det var skikkelig artig at dere kom, ja, det var det virkelig!

Julen 2017, Alvhild har fylt 101 år. Barnebarnet Tonje Åsvang Halvorsen forteller at hun nå bor på Vall Omsorgssenter. Alvhild er fremdeles opptatt av strikking og hekling og du finner henne gjerne med et håndarbeide mellom hendene.

– Hun har noen småplager, men det er kanskje lov når man har passert hundre, ler Tonje.