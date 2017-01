Flere planer for jubileumsåret

Eva Ulriksen leder komiteen som skal sørge for at Meløy kirke blir behørig feiret i jubileumsåret.

Som leder for Fore og Meløy menighetsråd, og som påtroppende leder i Meløy kirkelige fellesråd, er Ulriksen involvert i kirkejubileet på flere hold. – Programmet for jubileumsåret er ikke spikret ennå, men vi kan love at det blir flere markeringer, sier hun til Framtia. I alt fem personer er engasjert i jubileumskomiteen for Meløy kirkes 150 års jubileum, tre av dem er bosatt på øya.

Kystmessa skal samle

I følge Ulriksen skal hovedfeiringa legges til Kystmessa på Meløya siste helga i juni. Dit er biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, Ann-Hele Jusnes, invitert. I tillegg har prestene som tidligere har virket i Fore og Meløy menighet fått en spesiell invitasjon. Og selvsagt prestene i nabokommunene våre. Til den vakre messa, som hedrer kystfolket og dets historie, kommer også koret fra vennskapsmenigheten i Skrunda/ Latvia. Femtiårskonfirmantjubileet den 6. august vil også bli del av feiringen, før jubileumsåret avsluttes med den tradisjonelle julekonserten siste helga før jul. Årets konfirmanter skal på ulikt vis bidra under disse arrangementene, får vi opplyst.

– Vi tenker for så vidt ei tradisjonell feiring som ved forrige jubileum i 1992. Det vil likevel bli noen nye elementer, ikke minst skal det gjøres en del oppussinger i bygget i tilknytning til jubileet, forteller Ulriksen.

Utstilling

Menighetsalen skal pusses opp og males, og ei utstilling med gamle gjenstander som fins på kirkeloftet skal settes opp i løpet av første halvår. Utstillinga vil bli stående i hele jubileumsåret, så folk som besøker kirka kan få et innblikk i den 150 år gamle historien.

– Vi har dessuten et håp om å få den gamle altertavla tilbake til kirka vår. Den ble gitt til Tromsø Museum i en periode der tavla ikke var så viktig for menigheten. I ettertid ser vi at det aldri skulle vært gjort, sier Ulriksen og legger til at inngangspartiet også skal forbedres og tilrettelegges for bevegelseshemmede og rullestol.

Ikke hatt prioritet

Fra før vet vi at det er søkt kommunen om ekstraordinære midler til å male Meløy kirke utvendig og innvendig.

– Jeg mener at nye friske midler fra kommunen må inn, men så lagt har vi ikke fått noen signaler fra Meløy kommune. Meløy kirke er den tredje største trekirken i Norden, en kulturskatt vi må ta vare på. Men fordi den ikke er vernet, tilfaller det ikke midler til bevaring. Men jeg har nå følere ute på statlig nivå, så vi får se hva som skjer. Ulriksen nøler ikke med å betegne forfallet som trist, men er klar over at det er et kostbart bygg både å varme opp og holde ved like.

– Fordi kirka er relativt lite brukt, har kanskje vedlikeholdsarbeidet ikke hatt spesiell høy prioritet. Det er forferdelig synd, sier hun.

Et kulturhus

– Om kirka hadde blitt mer brukt, ville det kanskje vært enklere å forsvare at Meløy kommune bruker penger på den En kombinasjon av kommunale bidrag og lokal drahjelp mener Ulriksen kan være bra. For det monner lite med en kollekt i ny og ned, selv om alle bidrag er velkomne.

– Folk omkring i hele kommunen bør få øynene opp for dette fantastiske bygget. For det tilhørere ikke bare Meløya, men hele Meløy! Og til tross for at det kan være utfordringer knyttet til skyss, kunne kirka vært mye mere brukt. Både til konserter, utstillinger med mere. Er det noen som sitter med gode ideer til aktiviteter knyttet til Meløy kirke, er de velkomne til å dele dem med oss, avslutter hun.