Får fart i Storvik-butikken

Stein Olav Hogstad (34) fra Ørnes overtok driften av Coop Marked Storvik 1. september i fjor. Målet er å øke omsetningen med minst 2. millioner kroner i 2010.

Tekst og foto: Erling Eik

– Året i fjor var ikke noe gullår for denne butikken. Men det skal bli bedre. Vi har allerede merket bedre omsetning etter at vi i desember i fjor satte inn nye og større reoler, og utvidet vareutvalget, forteller Hogstad.

I 2009 solgte butikken i Storvik varer for rundt 7, 5 millioner kroner. I år håper butikksjefen at omsetningen skal runde 10 millioner.

– Det blir en stor utfordring, og klarer vi det er vi fornøyd. Dette året blir uansett bedre enn fjoråret, sier han.

Sommerøkning

Hogstad har 10 års erfaring i dagligvarehandelen, og har jobbet i de fleste av matvarekjedene. Han startet karrieren ved Rimi Mørkved i Bodø, og var assisterende butikksjef ved Rema 1000 på Ørnes da han fikk jobben som ny sjef ved Coop Marked Storvik. Hogstad mener han blir en stund i jobben i Storvik.

– Jeg og samboeren har nylig etablert oss på Ørnes, vi har fått barn, og kjøpt leilighet. Det går greit å pendle i mellom, det er jo flate fine veien!

Tidligere Storvik Samvirkelag fikk en ny æra i forbindelse med utbedring av Riksvei 17 og åpningen av Storvikskartunnelen i 1995. Butikken ble da flyttet nærmere riksveien.

Nå gleder Hogstad seg til sommeren. Da skyter nemlig omsetningen i været.

Trofaste kunder

– Vi tredobler omsetningen i sommermånedene, så jeg gleder meg. Mye turister og hyttefolk legger igjen en betydelig mengde penger i butikken, sier han smilende, og forteller at i tillegg til han er det 2 deltidsansatte i butikken.

Butikken i Storvik er først og fremst et tilbud til lokalbefolkningen.

– I tillegg til selve butikken har vi postdepot. Folk kan komme hit og hente og sende pakker. Og så har vi bensinpumper. Men vi har ikke Post i Butikk som på Ørnes, og vi er heller ikke en bensinstasjon. Det er et tilbud til de lokale trofaste kundene, presiserer Hogstad.

De kundene holder til på Grimstad, i Mevik, Storvik og på Sørfinnset. I tillegg handler mange av de som har hytte i området.

– Jeg tror og mener de setter pris på at det finne en matvarebutikk her i Storvik, sier butikksjefen.

Hvordan er ståa i dag?

15. mars 2017 stengte Coop marked Storvik dørene, og befolkningen i området mistet sin nærbutikk. Nå arbeides det intenst for å få nye drivere til butikken, hvis lokale er kjøpt opp av et et nyetablert AS, Butikken Eiendom. Selskapet har kjøpt bygget hos Coop Nordland, og vil leie ut for butikkdrift dersom interessenter melder seg.

Ess Partner As har startet opp en ubetjent lavprisstasjon for bensin og diesel ved butikken, og skal på sikt skal skifte ut de gamle pumpene med nye og mer moderne. De vil da kunne bli en viktig konkurrent til eksisterende stasjoner på strekningen Meløy-Bodø.

Vi krysser fingrene for at Storvik/Mevik vil lykkes med å få ny butikkdrift i bygda