Med familien på laget

I ung alder ville John Kildal (66) fra Engavågen bli fisker. I stedet ble det gårdsdrift noen år.

– Det er ikke noe særlig å skulle være avhengig av subsidier, sier han.

Løsningen ble linjebygging og eget firma som i dag omsetter for over 15 millioner og har 14 ansatte.

Fra å drive med småjobber i Meløy har John Kildal & Sønner blitt en aktør med hele landet som nedslagsfelt.

– Det er pappa sitt gode navn og rykte som gjør at vi aldri har opplevd å være arbeidsledig, mener John-Einar (30).

Overproduksjon

Et sviktende loddefiske førte den unge John Kildal til industrien, og syv år i skiftjobb på Hydro.

– Jeg trivdes ikke noe særlig med den type jobb, jeg likte ikke holdningen man skulle ha til arbeidet, sier John.

Han bygde ut Oldra gård i 1974, som han arvet fra en onkel. Han og kona Rigmor (65) drev noen år.

– På det meste hadde vi 100 vinterfôra sau og 1200 høns. Men så kom overproduksjonstiden.

John forteller om valget han tok da det sto mellom å bygge om for å tilfredsstille økende krav til husdyrholdet eller å legge ned og finne annet arbeid. Han hadde vært med på litt linjebygging, og ble oppfordret til å fortsette med det.

– I 1982 kjøpte jeg min første gravemaskin, og fikk jobben med å bygge ei linje fra Halsa til EWOS på Forøya. Det var mitt aller første oppdrag.

Alvorlig sykdom

Sønnene Erling (41), Kjetil (39), Roger (33) og John-Einar var tidlig interessert i det faren drev med.

– Da John-Einar var syv år ville han heller være sammen med faren på jobb enn å gå på skolen. Jeg forklarte han at det var viktig å kunne regne. Selv syntes han ikke det var så viktig, han skulle klare å sprenge i fjellet uansett, ler mamma Rigmor.

I 2002 ble John rammet av alvorlig sykdom. Han fikk en aggressiv form for kreft, en type som måtte skjæres bort og som ikke kunne kureres ved stråling.

– Den verste man kan få. Jeg begynte å tenke og gjorde opp status. Med i verste fall bare tre måneder igjen å leve, og med utsikter for aldri å kunne bli noen arbeidsmann igjen, dannet jeg aksjeselskap. Både Rigmor og guttene fikk aksjene, forteller John rolig.

I dag, elleve år senere går han ikke og tenker så mye på det som skjedde.

– Det var en alvorlig nesestyver, og i mange år var jeg redd for alle slags sår.

Ungene overtar

Yngstesønnen John-Einar gikk på yrkesskolen da faren ble syk. Broren Roger ble fortalt at det ikke kom til å bli noe videre drift i firmaet.

– Da begynte jeg å kjøre drosje, sier han.

De to eldste sønnene, Erling og Kjetil, var ikke involvert i firmaet på det tidspunktet. Kjetil er dataingeniør og har jobb i offshoreindustrien i Stavanger. Erling har bodd i Bodø i mange år og jobbet som både bilmekaniker og som kundeveileder i bilfirma. I mai i fjor begynte han å jobbe sammen med brødrene og faren.

– Jeg gjorde kontorarbeidet i helgene, men etter hvert er det jo blitt så mye å holde styr på. Jeg er glad for at Erling har tatt over, sier John.

Eldstesønnen Erling ble skadet i ei trafikkulykke da han var 18 år.

– Jeg skulle ønske jeg kunne jobbe i skauen. Dessverre gjør en vond fot at jeg må ta til takke med kontorjobbing. Men det er veldig interessant, sier Erling.

Stor-kontrakt

Far John er styreleder og daglig leder, men ikke lenger direkte involvert ute i felten. Der er det John-Einar, Roger og Erling som styrer. Selskapet signerte i høst en stor kontrakt med Lofotkraft, verdt 40 millioner. Oppstart var to måneder før jul. Beregnet anleggstid er rundt tre år, og de skal være ferdig i mai 2016.

– Vi skal bygge linje fra Lødingen til Svolvær. Er vi flinke får vi resten av parsellen også, helt til Å. Den er under planlegging, forteller John Einar.

Firmaet har rykte på seg for å være flinke ute i terrenget. De rydder opp etter seg og farer fint fram.

– Det er ikke skromp, men vi har skapt oss et godt renommé i hele landet for kvalitet på arbeidet. Vi har veldig mange forespørsler, sier John.

– Helt fra vi var smågutter har vi blitt opplært til å ha det flidd rundt heimhusan. Det er også viktig når vi er ute og jobber, understreker Roger.

Utearbeid

De skulle gjerne ha fått tak i flere ansatte, hatt ett lag til ute på linjebygging. Men det kan ikke være hvem som helst.

– Man må være glad i å være ute, sier John-Einar.

Ved Sildpollnes har de en brakkerigg hvor John-Einar og Roger leder hvert sitt arbeidslag.

– Vi setter opp påler, med 50 til 200 meters avstand. Enten må vi grave eller bore og sprenge i marka. Som regel får vi satt opp ett punkt, altså to påler, per dag. Så flytter vi til neste sted, forklarer Roger.

De jobber lange dager, og er borte 12 dager, før de har 9 dager fri. I løpet av en måned flytter de seg en kilometer i terrenget. Arbeidsredskap er traktorer, dynamitt, ATV-er, snøscootere, gravemaskiner og borevogner.

– Vi får nye utfordringer omtrent hver dag. Terrenget er veldig variert. Enten er det myr, eller så er det veldig bratt. Enkelte ganger må man ha pålene opp med helikopter. Det gjør jobben veldig spennende, forteller John-Einar.

Gode utsikter

Firmaet har aldri hatt det så travelt som nå. I 2013 havnet de på listen over gasellebedrifter. Det vil si at de er et aksjeselskap som har minst doblet omsetningen over fire år, omsatte for over en million kroner første år, har et positivt, samlet driftsresultat og har unngått negativ vekst.

Oppdraget i Lofoten er den største linjejobben som foregår i Nord-Norge for tiden. Og den største linjejobben som har vært utenom Statnett noensinne. Kildal-brødrene har hatt mye vær i høst. Men de trives godt med en mye kortere hjemreise enn de hadde de fire årene de var i Hammerfest og jobbet med linjebygging til Melkøya.

– Vil de fortsette med dette, tror jeg de har et veldig godt utgangspunkt for å gjøre det virkelig godt, mener John.

Selv er han kjent fra lokalpolitikken i Meløy, og har sittet i kommunestyret i 18 år for Senterpartiet. Det er hobbyen hans. Kona Rigmor skal ha en stor del av æren for at bedriften har hatt så fin framgang, mener John.

– Hun har tatt sin del av jobben, spesielt på hjemmebane.

– Å holde dem med lester og brød er et helt styr. Jeg har ikke så mye vett på borevogner, men jeg vet hva de koster, ler Rigmor.

Sønnene har stor respekt for foreldrene. De har hatt en fin oppvekst på Oldra gård i Bjærangfjorden.

– Vi har fått lov til å gjøre hva vi ville med maskiner og biler. Alt har vært på stell bestandig, selv om det nok har kostet litt tid og krefter med reparasjoner, avslutter John-Einar Kildal.

Denne saken ble publisert i Framtia januar 2014.

En prat med John Kildal avslører en økning i staben fra 14 til 18 de to siste årene og god omsetningsvekst i selskapet.

Helsemessig skal «far sjøl» bytte kne i februar 2017.

Av oppdrag i Meløy er det Nordland Aqua som er en stor oppdragsgiver, samt at de høsten 2014 signerte kontrakt for brøyting fra Svartistunnelsen, og til og med fergekaianleggene i Søndre og til Åmøyhamn. Oppdragsgiver er Veidekke.

Etter planen ble oppdraget for Lofotkraft avsluttet i 2016, og selskapet er nå i gang med et nytt som går frem til høsten 2017. Oppdragsgiver her er Tromskraft.