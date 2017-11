Med fagbrev på lager

En sjelsettende opplevelse i jula 2007, gjorde at Leif Halsos (59) sluttet som pastor, og ble lagerarbeider hos Solhaug. Nå har han tatt fagbrev i logistikk, for å få mer kunnskap om jobben han gjør.

– Det har ikke vært store forandringer i jobben på lageret, og det var derfor en kjærkommen mulighet da jeg fikk ta kurs og fagprøve i logistikk, sier Leif.

Inspirasjon

Det var en av bedriftens egne lærlinger som ga ham idéen om å ta fagprøven. Meløy BedriftsService skulle holde kurs hver mandag i et lite halvår, og etter å ha fått tommel opp fra ledelsen heiv han seg med på utdanningen.

– Jeg hadde både fagkravene og teorien på plass fra før, så det var ikke så veldig omfattende. Men det var veldig lærerikt. Det er viktig å videreutvikle seg i jobben, og dette var en nydelig mulighet for å lære mer om rutiner og systemer for lagerhold. Det ga inspirasjon til å gjøre en enda bedre jobb, og var dessuten veldig artig, sier Leif.

Uvanlig bakgrunn

At det skulle bli lagerarbeider av Leif, var det nok få som hadde gjettet på. Kanskje aller minst han selv?

– Etter grunnskolen hadde jeg lyst til å ta landbruksutdannelse, men siden gymnaset på Ørnes var nærmere, ble det til at jeg gikk der, og tok det som den gang het eksamen artium. Etterpå jobbet jeg litt på lakseoppdrettet på Halsa og kjørte litt lastebil for pappa, før jeg begynte på en treårig pastorutdannelse som førte meg til jobb i frikirka i Alta. Der traff jeg Kristin som jeg giftet meg med, og vi flyttet til Masi i Indre Finnmark. En samisk bygd, som ga meg muligheten til å bli kjent med en ny kultur, og lære samisk språk. Jeg forsto etter hvert også hvordan man opplever at storsamfunnet overser minoriteter og deres kultur.

Savnet familie

Den lille familien opplevde etter hvert at familien står svært sentralt i det samiske miljøet, også i Masi.

– Da vår eldste datter kom i skolealder følte vi på at vi manglet vårt eget familienettverk. Vi vurderte da om vi skulle flytte til konas hjemsted på Sørlandet, eller til Meløy.

Løsningen kom i form av et tilbud om å bli pastor i Nordre Meløy Frikirkemenighet og i 1994 flyttet familien til Meløy – nært slekt og gamle venner.

Min siste time

I over ti år jobbet Leif som pastor og forkynner i frikirken i Meløy. Men i jula 2007 endret alt seg.

– Jeg fikk plutselig voldsomme smerter i brystet. En stund trodde jeg faktisk at min siste time var kommet. Det viste seg å være stressrelaterte hjertekramper, og jeg ble først sykemeldt en periode, før jeg bestemte meg for å slutte som pastor.

Skifte av jobb

Sommeren 2009 søkte Leif på stilling som butikkmedarbeider i XL-bygg Solhaug på Halsa.

– Jeg var heldig som fikk denne jobben. Jeg har ingen spesiell erfaring fra bygg og anlegg selv, men når man er oppvokst på et småbruk på Halsos, vet man att og fram på en hammer, flirer han.

Etter hvert ble han sjåfør og lagerarbeider i bedriften, og da hovedlageret ble flyttet til Ørnes ble han med dit «på lasset».

– Nå har jeg jobbet snart ti år i bedriften, og trives fortsatt kjempebra. Vi har et veldig trivelig arbeidsmiljø, og det er mange hyggelige og gode folk som jobber her. Det er også en dyktig og trivelig ledelse i bedriften, sier Leif.

Montér er råere

Da Leif startet i Solhaug hadde de akkurat blitt til XL-bygg. Nesten ti år senere driver de videre under Montér-paraplyen.

– Jeg har inntrykk av at Montér er råere på kampanjer, og de har et litt annerledes vareutvalg. De som jobber inne i butikken, har nok merket dette en god del mer enn oss på lageret. Der har de hatt det travelt med omlegging til ny kjede med nye varer. Her ute på lageret går det meste som før, sier han.

Og han mener bestemt at målet med jobben er den samme, uansett kjedetilknytting eller fagbrev.

– Målet med jobben er å betjene kunder med byggevarer! Og hvis man kan leve av det, er det hyggelig, sier han bastant.

Leif Halsos (59)

Gift med Kristin Eidså Halsos som jobber i PPT.

Barn: Åse Birgitte (31), Odd Inge (28), Hans Kristian (25) og Miriam (18).

Har to barnebarn.

Fritid: Være sammen med kona, forkynne i frikirken og vedlikehold av husene på Reipå og Halsa.

