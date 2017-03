Etablerer landsforening

– Behovet er akutt, og jeg får mange telefoner fra fortvilte mødre, sier Marita Rendal.

Nå er trebarnsmoren med på å etablere ei landsforening for fødselsdepresjon.

Husker du Marita Rendals sterke historie om fødselsdepresjon i Framtia?

I februar var ble hennes blogginnlegg om samme tema trykket i Aftenposten, og i løpet av få døgn ble det avisens mest delte og kommenterte innlegg på lenge!

Fikk oppmerksomhet

Torsdag denne uka satt Marita i panelet hos Dagsnytt 18 sammen med professor i helsepsykologi, Arne Holte, og helsedirektør Bjørn Guldvog.

Der frontet hun temaet hun mener har fått alt for liten oppmerksomhet.

– Takk for at du setter dagsorden, det er på høy tid å få på plass ei systematisk kartlegging av fødselsdepresjon hos alle kvinner som har født, sa Holte.

– Fikk du sagt det du skulle til helsedirektøren?

– Aldeles ikke, jeg har langt mer på lager! Jeg tror aldri det kan sies nok om noe så viktig som dette, i hvert fall ikke så lenge kvinner, ja hele familier, sliter uten å få hjelp. Men saka fikk oppmerksomhet, og det er jeg fornøyd med.

Marita var heldig hjemme i Meløy som hjelp gjennom Psykisk helse, men ikke alle kommuner i Norge har ei slik ordning.

– Nettopp derfor er det viktig å få på plass ei systematisk kartlegging av alle kvinner som har født! sier Marita bestemt.

Vil ha offentlige midler

Den nyetablerte landsforeninga arbeider nå med å samle kompetanse, og ei nettside er under oppbygging. Foreningen ønsker å etablere en hjelpetelefon der nybakte mødre kan snakke med psykolog, jordmor og kvinner som selv har erfaring med fødselsdepresjon. Men dette koster penger, og disse midlene mener Marita og hennes forbundsfeller det offentlige bør spandere:

– Vårt mål er å få helsekomiteen på Stortinget i tale. Vi vil blant annet be dem om å gjøre om prioriteringsutvalgets vedtak, slik at ei systematisk kartlegging kan finne sted.

Det vil fange opp de som sliter med fødselsdepresjon på en helt annen måte enn tidligere, slik at de kan få hjelpa de trenger.