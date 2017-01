Et verdig punktum

Det var helt på sin plass med dempet belysning, egne servitører og deilig mat i fasjonable omgivelser. Yara Glomfjord feiret trofaste medarbeidere som nå er blitt pensjonister.

Når du har begynt yrkeskarrieren din på 1970-tallet, og så har vært trofast mot samme arbeidsgiver hele veien……ja, da kan du når året er blitt 2016 gratuleres og takkes av for en imponerende innsats!

– Joda, årene gikk visst unna, de, humrer Erling Kyrre Vollbakk.

Veteranen fra PKL-avsnittet i Yara var den ene av sju nokså nybakte pensjonister som Yara Glomfjord inviterte på førjulslunsj i flotte Glomstua i forrige uke.

– Jeg fikk oppleve de siste båtene der ‘sliskerne’ jobbet for hand i lasterommene med gjødselsekker. Gammelkara hadde teknikken, vet du, mens vi ungguttene – vi fikk kjørt oss! minnes Erling Kyrre.

Sammensveiset gjeng

Bjørn Pedersen. Viktor Olsen. Egil Kolvik. Frank Andersen. Og Erling Kyrre Vollbakk. Fem karer som tilbragte hele sine yrkesliv hos selveste hjørnesteinen i Meløys solide næringsliv. Og raskt må vi nevne de to som ikke hadde anledning til Glomstua-lunsj, nemlig Alf Harry Lillelund og Svein Åge Korsnes. Nå har alle disse sju for siste gang lagt arbeidshanskene på hylla hos gjødselprodusenten.

– Endringene var store underveis, så det var viktig å klare og fornye seg, husker Erling Kyrre videre fra sine nær 40 års tjeneste.

– Men selv om det var noen harde tak innimellom, ble det raskt mye bedre utstyr å hjelpe seg med. Og en fantastisk arbeidsplass med et fint miljø, en artig tone på jobb – vi var sammensveiset. Og vi var flinke – skryt fikk vi også!

Trofast mot Yara

Erling Kyrre er født i 1955, og fra 1971 jobbet han sitt første år for daværende Hydro, som visergutt. Så gikk han på en liten periode som bygningsarbeider, før han og Arnstein Andersen fra Glomfjord prøvde seg som snekkere i Drammen.

Så gikk turen til sjøs i utenriksfart, før han var tilbake og i PKL fra 1976 og til han i praksis avrundet for to år siden.

Bjørn Pedersen (f. 1955) fra Glomfjord begynte i 1978 og fikk først 10 år i ammoniakkfabrikken før fire år som sandblåser og maler og deretter åtte år som lagerekspeditør – PKL fra året 2000 til i dag.

Viktor Olsen (f. 1954): operatør i fullgjødsla 1973-90 og PKL fra -90 til i dag.

Egil Kolvik (f. 1950): 42 år i PKL, de første 18 som transportoperatør, deretter skiftleder i 10 år og driftsleder de siste 14 til i dag.

Og Frank Andersen (f. 1953), han kjenner vi fra de siste 20 årene som fagforeningsleder og hovedverneombud i tre år før dét. Men opprinnelig jobbet Frank som mekaniker fra 1972 til -93 minus noen Bodø-år som karosserioppretter.