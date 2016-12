Et under at han er her. Ennå.

Risto Jovic har alltid hatt sterke meninger. Som lege i søndre Meløy i over tretti år er han elsket, omstridt, og hos enkelte blitt karakterisert som ”en hellig ku”. Akkurat nå står administrasjonen i Meløy kommune lavt i kurs hos den 62 år gamle kommunelegen i søndre Meløy.

– Jeg er den legen som har vært her lengst av alle. Og overlevd. Meløy er en typisk utkantkommune, og det er vanskelig å fungere som kommunelege her. Sykehuset er langt unna, og det er mange vanskelige avgjørelser som må tas.

Jovic vil fortsette med sine sterke meninger, spesielt om legestruktur og forhold for leger i Meløy.

– Sterke meninger vil jeg fortsatt ha. Det har jeg alltid hatt. Slik er jeg.

Han innrømmer at han har hatt et anstrengt forhold til administrasjonen i kommunen. I perioder.

Vanskelig

– Nå har jeg en dårlig dialog med kommunen. Jeg vil snakke, de vil ikke.

– Hvor lenge kan du leve med det?

– Det er jeg som bestemmer hvor lenge jeg skal holde ut. Jeg er på ingen måte prisgitt dem. Å forfekte interesser som går på bekostning av en tredje part får de meg aldri med på, sier Jovic. Tredjeparten er pasientene.

– Jeg kan min rolle, og de kan sin. Ønsker kommunen å snakke med meg er jeg med på det. Hvis ikke kan jeg ta min hatt og gå. Det er mitt valg. Jeg skal ikke prøve å oppdra dem slik at de slutter med sin enetale.

– Det høres ut som om samarbeidet er vanskelig?

– Det er allment kjent. Det dreier seg om flere ting. Administrasjonen er ikke villig til å hjelpe meg med å rekruttere nye leger. De oppførere seg som konger på berget, og velger heller å gå via en tredje person, som ikke har forutsetninger for å skjønne dette, istedenfor å lytte til meg. De må prøve å vokse med oppgaven, og lære seg å bruke ressursene slik at de kommer alle til gode.

Lønna

– Hva skal kommunen gjøre?

– De må prate med legene. Samarbeid er viktig. Det kan ikke være sånn at legene får et ultimatum: Ta det eller forsvinn. Det løser ikke problemene. Gir kommunen legene gode faste vilkår får kommunen gode faste leger.

– Er det lønna som er problemet?

– Ja, i forhold til arbeidsmengden. Det er ingen som teller de timene vi jobber. Hundre timer i uken kan det bli. Derfor er det helt bak mål når unge leger blir tilbudt brutto lønn på 350 000 kroner i året. Da er det bedre å jobbe på sykehus med mindre ansvar og mindre belastning. Det skjønner ikke administrasjonen i kommunen. Det er ingen som kan bli en god lege ved å jobbe vanlig uke fra ni til fire! De må jobbe mer. Og da trenger de en god inntekt slik at de kan oppdatere seg hele tiden. Med en god lønn kan de kjøpe seg kunnskap, sier Jovic.

Nå blir han svært ivrig. Kroppsspråket er svært tydelig.

– De kan ikke ha økonomiske problemer i tillegg til alt slitet. Det er nemlig slik at en fattig lege er en dårlig lege!

Ville dratt

– Du freder politikerne?

– De har jeg hatt et godt samarbeid i flere år. Politikerne har skjønt at dersom de skal rekruttere leger må de behandle dem på en rett måte.

– Hvor lenge blir du i Meløy?

– Det vet jeg ikke. Men en ting vet jeg. Jeg hadde reist fra Meløy med en gang dersom jeg var yngre! Aldri i livet om jeg ville ha startet min legegjerning i en kommune som Meløy, med de vilkår legene har her.

Røyking og spillegalskap

– Over til noe annet, Risto Jovic. Er helsa bra?

– Ja, den er ikke noe problem.

– Du har sluttet å røyke?

– Jeg hadde ikke kapasitet lenger til å røyke. Du skjønner, jeg røykte ikke for å påføre meg sykdommer. Å røyke var rett og slett behagelig. Det var min nytelse, og det var bra så lenge det varte. Men nå er det slutt, og ikke mer å gjøre med det!

– Er du spillegal?

– Nei, det er jeg aldeles ikke. Med det er med spilling som med røyking, det er avstressende! En måte å avreagere på. Spill er avstressende så lenge det ikke resulterer i at du mister hus og hjem. Spill i ulike varianter er sunt. Det trenger ikke være spill om penger. Kunnskapspill er det jeg liker best

– Men du spiller om penger?

– Jeg spiller på oddsen, litt tipping, og på automater inn i mellom. Men nå er automatene borte, så det blir mindre av det. Men for meg er dette ikke et problem. Jeg kan spille, og jeg kan la være. Avhengig er jeg ikke! Sier sørbygda sin lege, opprinnelig fra tidligere Jugoslavia. Leser gjør han også. Og det er ikke kiosklitteratur. I tillegg til Dostojevski og Friedrich Schiller leser han fast internasjonal litteratur som Time, Newsweek, Express og Der Spiegel!

Respekt

– Er du for stor for Meløy?

– Nei, det er jeg da ikke. Poenget er at det må være mulig å være uenig, og allikevel fortsette å ha samtaler. Det viktigste er å ha respekt for hverandre. Tar du feil må du innrømme det. Det har jeg gjort flere ganger. Det som irriterer meg et at dersom jeg har en mening om noe i kommunen som noe har vedtatt, så må ikke den jeg snakker med legge så mye prestisje i dette at han ikke kan snu og innrømme at noe er feil. Men slike folk finnes i provinsen, sier Risto Jovic.

Tekst: Erling Emil Eik. Foto: Edmund Ulsnæs

Denne artikkelen stod på trykk i Framtia 6. mars 2008. Svært mange meløyfjæringer hadde et sterkt forhold til «huslegen», etter hans 34 år som lege i Meløy. 26. juli 2009 døde Risto Jovic, 63 år gammel.