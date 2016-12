– Enormt potensiale!

Vil bygge opp juvelen: - Når jeg se hva andre aktører har fått til med utgangspunkt i det de forvalter, blir jeg klar over hvor uendelig mange muligheter vi har i Svartisen, sa ordfører Sigurd Stormo. Her ved sammen med to av reiselivsaktørene i området og daglig leder i Svartisen AS, Rolf Nilsen. Foto: Anne Mette Meidelsen