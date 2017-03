Endrer for ny vekst

Flere milepæler på kort tid for Solhaug Byggevare. Først kom byggevarenyheten om skiftet fra XL-BYGG til Montér-kjeden. Nå er det klart at Solhaug også flytter fra Blink Hus til Norgesgruppen på leveranser av ferdige hus. På bildet deltar Anita Taraldsen (t.v.) og Ken-Henry Solhaug (nr. fire fra venstre) under signeringen med Norgeshus. Foto: Norgeshus