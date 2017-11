En ung veteran

Bein i nesa, utmerket arbeidsmoral, allerede stor kunnskap. Det var vel egentlig bare et tidsspørsmål før Liza-Mari Widnes Isaksen (25) i Helgeland Smolt skulle bli sjef.

– Det er en litt artig historie, smiler hun.

– Jeg var 13 år og var med på innebandy på Inndyr. Så var det en kar der som så at jeg ikke lot meg skubbe rundt av guttene, jeg gav godt igjen. Han likte visst at det var tak i meg, og spurte om jeg ville prøve meg i en havbruksbedrift, sier Liza-Mari.

Bare 13 år, altså. Siden da har det meste skjedd, og i dag er jentungen blitt 25 år og er sjef for nær 20 på et smoltanlegg til 330 millioner i Reppen.

– Man kan ikke gå og tenke på de store verdiene og alt som står på spill, da klarer man ikke å gjøre en god dag i hverdagen, fastslår hun.

Elsker fisk og folk

Driftslederen for Helgeland Smolt i Rødøy har røffli vært hekta på havbruk siden den gangen på innebandyen. For sommerjobbingen hos Gildeskål Forskningsstasjon ble til videregående skole med akvakultur på Inndyr. Og skolegangen ble til både praksis og så læreplass under etableringen av Sundsfjord Smolt fra 2009. Og læreplassen ble til universitetsstudier – i fjor sommer fullførte hun sin bachelor i havbruksdrift og ledelse i Bodø. Så, med fersk utdanning og allerede lang erfaring, ble hun i mars i år utnevnt til driftsleder ved det splitter nye laksesmolt-anlegget som ruver i Reppen. Til tross for at Liza-Mari er stort sett yngst i staben.

– Jeg elsker rett og slett å jobbe med fisk. Og når jeg også er glad i å jobbe med folk der vi skal finne løsning på hverdagsutfordringer sammen, ja, så kunne jeg ikke hatt en bedre jobb! slår hun fast.



Liza-Mari inspirerer

Inspirert: Inndyr-damen er yngst i en søskenflokk på totalt seks, og er datter av Frode Isaksen og Anne-Marie Widnes. Det var gårdsbruk, det var opp tidlig, det var storfe og hest.

– Jeg har nok ganske god arbeidsmoral. Jeg er inspirert av foreldrene mine – pappa med gårdsbruket og mamma var maskinfører i mange år – de er hardtarbeidende folk. Jeg hjalp til i fjøset fra jeg var ganske liten, og satt nok noen ganger i graveren, også, humrer hun.

Og ansvar. Ta ansvar, ta ledelse – Liza-Mari var selvsagt i elevråd, så Ungdommens Fylkesting og ikke minst studentambassadør: i turnébuss i mye av Nordland for å profilere havbruk og utdanning i akvakultur. Slik hun selv ble inspirert, vil vi tro hun selv har inspirert mange.

– Nå nylig møtte jeg ei jente som hadde møtt meg da jeg var studentambassadør, nå studerer hun også med havbruk. «Det er kun du som gjorde at jeg bestemte meg for dette – tusen takk!» sa hun. Det er utrolig artig for meg å høre!

Må være ydmyk

Så gjorde han nok noe lurt på vegne av bransjen, han som den gangen hanket inn en 13-åring til en en bransje som har enorm vekst langs Helgelandskysten, og som selvsagt trenger gode ledere. Nå leder Liza-Mari staben i Reppen til det som skal bli omsetning i hundremillioner-klassen, etter den offisielle åpningen i september.

– Ja, det er jo litt spesielt at jeg er blant de aller yngste, men likevel har vært med ganske lenge og har mer erfaring enn mange, vedgår hun.

– Men på en måte er jeg bare en tilrettelegger, slik at det skal bli lettest mulig for driftsoperatørene å gjøre den jobben de skal. Og vi lærer jo i lag, jeg har ikke svaret på alt, men sammen finner vi ut av ting – det er dét jeg liker. Uten å være ydmyk kommer man ikke langt, og jeg er veldig opptatt av å behandle folk med rettferdighet og respekt, sier 25-åringen til Ny Næring.

Og deler et minne fra læretiden i Sundsfjord. Sjefen, altså Tor-Arne Gransjøen, spurte: «Hva skal du gjøre når du blir stor?» Liza-Mari svarte kontant: «Bli sjef!» Noen år senere har han gjort henne til dét – sjef for ‘fabrikken’ som nok straks blir størst i Rødøy på årsomsetning – eventyret i Reppen har så vidt startet.

Brenner for omdømmet

– Å jobbe med havbruk slik som vi gjør – det er veldig spennende. Det skjer så mye, og det finnes ingen fasit: selv om karene er like og utstyret omtrent det samme, så fungerer ingen anlegg likt, forklarer hun lidenskapen for bransjen hun allerede har jobbet snart 10 år i.

Hun vet at erfaringene hun nå får i sekken, de kunne ikke vært hentet hvorsomhelst. Og vil komme til stor nytte, uansett hvordan den videre veien hennes ser ut. Så snakker vi om omdømme.

– Jeg føler at jeg må forsvare jobben min, for folk tar for gitt det de leser i avisene, om at vi forurenser og at laks ikke er sunn mat! Det er viktig å fortelle folk både hvor stort havbruk er på muligheter for unge, og hvor hardt vi jobber med å ta vare på avfall. Og hvor strenge de er, de myndighetskravene vi følger, understreker hun.

Så kan det nevnes at søkningen til havbruksutdanning har økt voldsomt i Norge. Kanskje har hun selv inspirert en god del søkere.

Denne saken er hentet fra oktoberutgaven av Ny Næring, reklamebladet for regionens næringsliv.