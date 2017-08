Elleveåring skadet

Tirsdag ettermiddag ble en gutt på elleve år fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø etter å ha blitt skadet i en hånd da han lekte med ei fenghette ved Røsnes i Gildeskål.

– Fenghetta ble funnet på et privat område, og mye tyder på at den skriver seg fra langt tilbake i tid, opplyser lensmann Jim Kristiansen til Framtia.

Politiet har gjort undersøkelser på stedet, og det er nå opprettet ei undersøkelsessak for å sikre at det ikke befinner seg mer farlig sprengstoff i området.

