Elgfarmen skal vokse

Svært i Sverige. Nå satser elg-eierne mer ved Engenbreen.

– I Sverige er det over 30 elgfarmer, med over 1 million besøkende hvert år. Myndighetene der mener elgen har sterkere symbolverdi enn nasjonalsymbolet tre kronor!

Det er Mads J. Lindgaard (33) som snakker. Fra Trondheim, men nå aktivt arbeidende eier i oppbyggingen av Svartisen Moose. Har selv drevet elgfarm ved Åre i Sverige i 10 år, der dagens tre Svartisen-elger kommer fra.

Elg, en selvfølge

– Slik alle har lyst til å se en kenguru når de besøker Australia, bør det også være med elg når man kommer til Skandinavia, og Norge, mener Mads.

En hoveddel av sommeren bruker han her ved Engenbreen for å bygge elgfarm. Innhegningen gjøres større, visningsområdet forbedres, det bygges lager og stor tipi.

– Jeg har lyst til å bruke kunnskapen min og være med og bygge opp dette – stedet er i ferd med å blomstre, og det snakkes positivt i nærmiljøet, forklarer han engasjementet sitt og eierandelen på om lag 30 prosent av Meløys nye elgfarm.

Venter kalver

Nordmenn flest har kun beundret den majestetiske elgen på avstand, eller fryktet kollisjon med den langs veien, vinterstid. Å kunne klappe og mate den med hånda er noe helt nytt, og besøkstallet i åpningsåret 2016 var oppløftende.

– Potensialet her er veldig spennende, med alle hurtigrute- og cruisepassasjerene som kommer.

– Flere elger?

– Ja, vi håper på kalver her, fra 20. juni og utover. Men, hele 40-60 prosent av kalvene dør det første året, så vi kan ikke si sikkert at de blir til nye visningsdyr, forklarer Mads Lindgaard.