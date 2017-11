I regjeringens forslag til stabsbudsjett foreslås det å endre maksprisen på barnehageplass. Beløpet tilsvarer en økning på 110 kroner per måned.

Samtidig foreslås det å videreføre nasjonale krav til redusert foreldrebetaling og ordning med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer for familier med samlet inntekt lavere enn 450.000 kroner per år.

På kommunes nettside opplyses det om at også Meløy kommune foretar tilsvarende økning fra 1. januar hvis forslaget går gjennom.