Drømmen blir virkelighet

I Torsvikskogen på Ørnes ferdigstiller Halsa Bygg i sommer ett av sine mest spektakulære hus-oppdrag. Og byggingen, den prosjekt-ledes fra 100 mil unna – av ekteparet som lengter etter å flytte til magiske Meløy.

– Du vet, jeg har hatt to hus før på Ørnes, og så har vi det vi bor i nå – så vi vet hva som har manglet, og alt som skal gjøres annerledes her, smiler Frank.

– Ja….vi har nok vært over gjennomsnittet pirkete og kravstore overfor dem som bygger. For dette skal bli drømmehuset vårt, helt klart! nikker Sølvi.

Ny Næring får komme på ‘hjemme hos’-intervju, faktisk lenge før drømmehuset på Ørnes er ferdig. Tømrer-sjefen for det flotte bygget tar seg også tid til en prat:

– Dette er et veldig spesielt prosjekt for oss, også. Mange finesser og detaljer – artig å få bruke hodet litt, mener Marius Indergård, Halsa Bygg sin anleggsleder på toppen av Torsvikskogen, nord for kommunesenteret.

Bestått, Meget godt

Frank og Sølvi Holter. Han fra Ørnes, hun fra Moelv sør for Lillehammer. I tre år har de grublet, tegnet, prosjektert og grublet igjen. For dette skal virkelig bli Drømmen. Et hus som både tar den vanvittige utsikten på alvor, gir plass til besøkende barn og ikke minst er praktisk og lettvint å bli gammel i. Halsa Bygg fikk jobben.

– Vi var ambisiøse nok til å bestemme at jeg selv skulle være prosjektleder, selv om jeg bor 100 mil unna! Da må man ha stor tillit til dem som bygger, og ha god kommunikasjon begge veier, understreker Frank.

Han og Sølvi kan ikke få fullrost Halsa Bygg og firmaets tømrere.

– Vi er storfornøyd med måten de har gjennomført dette på. De har tatt denne måten å gjøre det på veldig på alvor, og de har veldig solide og dyktige folk, fastslår ekteparet.

Uvanlig, men vanlig

1. juli skal ny-huset på taket av Ørnes overleveres fra Halsa Bygg. Da kan ekteparet fra hovedplanet av boligen, og fra en 50 kvadratmeter stor og overbygd terrasse, hilse til Hurtigruten og en helt fantastisk utsikt over Meløy-bassenget. Og i kjelleren kan toromsleiligheten leies ut til skoleelever og benyttes til besøkende i feriene.

– Vår egen jobb blir å montere innredningen i kjøkkenet og badet, og så skal jeg selv sette opp signalstyringen for hele huset, som er en litt spesiell løsning, forklarer Frank.

– Ja, det er mulig at et slikt hus er litt spesielt på Ørnes, men der vi bor i dag bygges det mange slike hus, forteller Sølvi.

Som er hedmarking så det høres, men har et helt spesielt forhold til stedet hun snart er klar til å flytte til.

Har lengtet etter Ørnes

– Du skjønner, Dagrun Abelsen (nå Krokengen, red. anm.) er moren min, og hun vokste opp i nabohuset her. Så jeg var her tre uker hver sommer da jeg vokste opp, opplyser Sølvi.

De historiske fakta er at hennes fars søster, Doris, ble ‘hentet’ nordover, av Idar Rendahl i Torsvikskogen. Senere ble hennes mor, Dagrun, ‘hentet’ sørover av hennes far. Nå blir hun altså selv ‘hentet’ nordover til morens barndomshjem-nabolag, av en annen Ørnes-kar.

– Jeg har hatt lengselen etter Ørnes i meg nesten hele voksenlivet. Det er noe her som blir helt riktig for meg – det er litt magisk. Været, fjelltoppene, havet, strendene – det er her jeg skal være, sier Sølvi.

– Så da Frank flyttet nedover til Mesnali, sa jeg til ham: ‘Du må ikke trives altfor godt her, for vi skal nordover’!

Spennende x 2

Nå nærmer altså Drømmen seg sin oppfyllelse. Flyttedato er riktignok ikke bestemt, men snart står det ferdig, det ganske spesielle huset med den spektakulære utsikten og den spektakulære glassfasaden mot vest. Sølvi er opprinnelig gullsmed, men jobber i dag som vernepleier ved Veslelien, et rusbehandlingssenter under Kirkens Bymisjon. Mens Frank kan ta sin prosjektlederjobb hos Processing Norge med til Meløy.

– Der vi bor i dag er det 358 granbukser rundt huset, og utsikt bare oppover. Dette blir helt fantastisk! sier ekteparet som gleder seg.

– For oss er dette et veldig spennende prosjekt. Mye nøyaktighetsarbeid, og store, rette linjer som skal ivaretas. Utfordrende, men mest artig, sier Marius Indergård på vegne av arbeidsgiver Halsa Bygg.

Frank Holter (44)

Tok fagutdanning som elektriker og elektromontør etter læretid hos Hydro Agri Glomfjord. Jobbet deretter om lag fire år for Meløy Elektro og ett år hos Nord-Norges Salgslag i Bodø, før han kom til ScanWafer (REC Wafer Multi, red. anm.) som skiftoperatør og senere vedlikeholdsoperatør. Til Mono-fabrikken i 2009, og fullførte de neste årene utdanning som maskiningeniør. Så gikk turen til Mesnali ved Lillehammer, og jobb som arbeidsleder, senere assisterende driftsleder og prosjektleder, i bygg og eiendom hos Ringsaker kommune. Siden januar i år er Frank prosjektleder hos selskapet Processing Norge. Gift med Sølvi (45), som har to voksne barn, og er selv bror til Annie (f. 1979, bor i Bodø) og Roger (f. 1975, Ørnes).