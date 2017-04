Dro ut før valget

Det ble nyttig, lærerikt og litt kult da 41 15-åringer fra Ørnes skole besøkte industriparken før de skulle gjør sine viktige valg.

Senvinter betyr viktig valg når du er 10. klassing. Februar og mars betyr valg av videregående utdanning, og fra Ørnes skole reiste en stor delegasjon til Glomfjord Industripark.

– Vi beveger oss inn i teknologisamfunnet, og bedriftene i industriparken ER ikke slik som de kanskje var da besteforeldrene til noen av disse 15-åringene jobbet der, smiler rådgiver Anne-Sofie Aronsen ved Ørnes skole.

– Og dessuten er det voldsomt mange yrker i industriparken – mekanikere, rengjørere, operatører, kantinepersonell – alle er viktige. Dette ville vi bevisstgjøre elevene på.

Det var tidlig i forrige måned at omvisningene ble gjennomført. De 41 tiendeklassingene ble delt i grupper på fire, og fikk presentasjon og omvisning i bedriftene Bilfinger, Norwegian Crystals, INVIS og Yara.

Lyd og lukt – spennende

– Det er klart, det er noe helt annet å få komme inn og møte de som jobber der, kjenne luktene og høre lydene, enn å sitte på skolen og bare høre om hva de driver med, mener elev Maja Grytvik.

– Spennende å få se hva arbeidet faktisk går ut på – vi har jo hørt om syreproduksjon og sånt, men vi ville jo aldri fått sett noe, hvis det ikke var for dette besøket, mener hun.

– En veldig bra måte å gjøre det på – de vi møtte hadde forberedt seg, og så fikk de jo bli litt kjent med oss, mener klassevenninnen Ingrid S. Baraa, som for eksempel syntes det var både kult og spennende å se Norwegian Crystal’s nokså avanserte produksjon av silisium-ingoter.

Spennende INVIS

Mens Ingrid har bestemt seg for studiespesialisering på Ørnes, har det stått mellom to Glomfjord-valg for Maja.

– Det er helsefag jeg har interessert meg mest for, så det blir kanskje dét. Men så synes jeg også at kjemi er veldig spennende, nå som jeg vet mer om hva alternativene er.

Vi intervjuer Maja og Ingrid sammen med Tora F. Finne, og møter også Rikart Svendsgård og Brian Hammer – alle 15 år.

– Jeg velger nok også studiespesialisering, men vurderer å bli ingeniør senere. Besøket i Glomfjord gjør det litt tydeligere for meg hva jeg vil, sier Brian.

– Og jeg skal gå elektrofag, og har også tenkt på ingeniør, kanskje noe innenfor data, forklarer Rikart.

Begge synes spesielt engineering-bedriften INVIS var spennende, med sin industriskanner og dataverktøy for 3D-modellering.

Et pilotprosjekt

Bakgrunnen for bedriftsbesøkene var et samarbeid mellom Opplæringskontoret, MBS og Ørnes skole. Målet er at samarbeidet skal utvides til grunnskolene i hele Meløy, samt Gildeskål og Rødøy.

– Og så linker vi dette opplegget til faget Utdanningsvalg, som 8.-10. klasse har, og vi har klart å jobbe litt annerledes og bedre med dette i år. Forrige uke tok vi også 9. klassingene med til åpen dag ved den videregående skolen i Glomfjord, forteller Anne-Sofie.

Ny Næring kontakter daglig leder Pål Olsen i INVIS, den ene av bedriftene som fikk besøk.

– Også vi ønsker at ungdommer skal ta høyere utdanning i realfag og så flytte hjem igjen, så da må vi synliggjøre mulighetene. Et tips til skolen er at det nok ville vært fornuftig å undersøke litt og dele opp blant elevene på forhånd, slik at vi vet at de som kommer faktisk er de som er nysgjerrig på tekniske fag, mener han.