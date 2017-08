Digitalt søppel på min PC må tømmes nesten hver eneste dag. Dette er en pest og en plage som man aldri blir kvitt. Hvordan er det mulig at noen innpåslitne plageånder får lov til dette?

Jeg trykker ”unsubscribe”, men det hjelper ikke det spøtt! Jeg fjerner med slettetasten, og det tar bare et sekund. Søppelpostkassen tømmes regelmessig, og jeg får heldigvis ikke det banale spørsmålet:

«Er du sikker på at du vil dette?»

Jeg tøffer meg og klasker tommeltotten på delete-tasten så brutalt at tasten nå ligger 2 millimeter lavere enn de andre tastene.

– Yess, der fikk de den! tenker jeg, og knytter neven.

Hvis jeg hadde vært av typen ”lett å lure”, hadde jeg i dag sittet med en gjeld på åtte og en halv million kroner med en rentefot på 15-18 %. Men lykkelig og glad med et kvitmalt ferieparadis på Tenerife.

Sjøl er jeg bare litt lett å lure, og har hytte ved Røssvatnet med lån i norske banker med verdens laveste rente. Min erfaring er at når du har behov for penger, blir du nøye kontrollert i hver eneste lomme.

– Har du virkelig råd til å ta opp lån?

Men på nettet er det bare å forsyne seg! Er det en menneskerett å svindle godtroende mennesker inn i et økonomisk uføre som det er umulig å komme seg ut av.

Det satses også stort på menns nedsatte virilitet. ”Vi har et vidundermiddel til deg”!

«I løpet av 30 sekunder vil du få en steinhard stake med dobbel lengde!»

80-åringer lar seg ikke så lett lure!

– Heng hain, så heng hain!

Du inviteres også inn i et mylder av muligheter med gevinster av alle slag. Det lokkes med TV’ er, Samsunger og mye, mye mer. Dette tastetrykket koster deg bare 20 kr. Betal med bankkort! Da har vi ditt kontonummer – og det er bare å forsyne seg!

Jeg kontakter Telenor og spør om ikke de kan få rensket vekk disse plageåndene. Hvorfor er det slik at vi med letthet kan inviteres inn i de mørkeste nettkroker for deretter å bli lurt opp i stry? Hvorfor blir vi ikke advart? I stedet blir vi tilsendt enda flere app`er som med et wips kan sende pengene dit du vil på null komma niks! Spar tid! Det er det viktigste – og så lettvint. Hvorfor ikke lage en app som gjør deg tørr bak ørene? Da er muligheten tilstede for å bli «voksen» på et blunk!

Men det finnes lokkemat i fleng:

”Vi kan raskt gjøre deg sunnere – ta kontakt”.

Og du vil, kan du få 30 gulrøtter i fanget på et blunk. Knask! Knask!

Jeg har vært enormt glad i gulrøtter fra jeg var 3-4 år gammel, da gulrotåkeren i min barndoms dal, Leirskardalen, stod der og lokka med tusenvis av gulrøde delikatesser. Jeg røska de opp fra åkeren og «vaska” de med tre drag under armen på den lyse genseren.

Min mor ga meg advarsler! Men jeg knaska videre!