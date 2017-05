Det våres..

Man skulle tro at man lærte ettersom livet gir en knyttneveslag etter knyttneveslag i tryne. Men slik er det altså ikke.

Det er vår igjen. Håper vi i allefall. Til tross for forrige ukes iherdige forsøk på å få oss til å huske vinter og snø, og til tross for at det kun er dager siden vi satt med påskesola stekende i en snøskavl har vi nå stor tro på at våren, og med den også sommeren har kommet.

Og med unge nummer fire kun få dager fra toårsdagen skulle man tro at man var vel forberedt. Men nei.

For da vi kom fra påskefjellet pakket jeg alt som het vinterklær godt inn i skapene. For nå skulle vi da ikke bruke dem lengre. Vinterdresser og votter ble trykket inn der det var plass og boblebukser stappet inn mellom hva det nå enn var som fyllte de skapene. Kvelden ble avsluttet i vinduskarmen. Sol fra skyfri himmel gikk ned bak Fugløya.

Neste morgen lå det tre cm sørpe på verandaen og vinden ulte. Vintreklær ble i hui og hast dratt frem fra kroker og skap der de kvelden før var blitt godt gjemt. Yme ulte i takt med vinden: du LOVET at det skulle bli vår mamma, du lovet! Og jeg forbannet den værguden som der oppe et sted ikke ser forskjell på slutten av April og Desember.

Men nå. Nå ser det lovende ut. Sol, sol og atter sol og ikke et snøfnugg på ei uke. Og det er jo fritt frem for joggesko, tynnere jakker, vårdresser og glade barn.

Men det er da den kommer. Den våren. Som julaften på kjærringa og jeg innser at jeg ikke er det spor bedre enn værgudene.

For joggeskoene er jo to nummer for små. «Æ klar ikke mamma, æ klar ikke å få foten inn!!» Dressen som jeg kjøpte romslig og stor i fjor har knapt rom til å puste for toåringen som vagger bortover med armene rett ut fordi de ikke kan bøyes i den alt for lille dressen. Den tynne jakka hadde da slett ikke sånne trekvartarmer i fjor?

Så da ble det frem med cherrox og vintersko. Den tynneste vinterdressen og boblejakka med et løfte om at «du slipper å ha ull under i dag».

Yme gleder seg til sommeren. Da han han gå barføtt. Et kjapt søk i skosamlingen forteller at det antagelig kan bli virkelighet om han ønsker det eller ikke.

Nå håper jeg på litt snø. Bare noen dager. Sånn at vi kommer oss til Bodø for en aldri så liten handletur. Fire par joggesko, noen tynne jakker og et par vårdresser. At jeg aldri lærer…