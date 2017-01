Det bratte året

Vi har tatt fatt på et nytt år, og så langt ser det ikke så verst ut. Det er viktig å ta vare på de gode dagene og alt det der. For når sant skal sies, og det skal det innimellom, så klarte ikke 2016 å innfri. For mange av oss ble dette et år i motbakke, uten at det gikk oppover på noen måte. Jeg tillater meg derfor å komme med en svært subjektiv oppsummering av det gamle året, for å legge det skikkelig bak meg:

Januar

Elendigheten i 2016 starter allerede før nyttårsrakettene går til værs. Vi får beskjed om at Sylvi Listhaug har blitt så upopulær hos landets matprodusenter, at hun forfremmes til integreringsminister. Innvandringspolitikken trenger en sjelløs leder med et hjerte av stein, og hun er tydeligvis rett mann for jobben. Hun gjør etter hvert en fabelaktig jobb med å få folk til å forstå at integrering og innvandring ikke handler om flyktninger og lokalsamfunn; det handler om hvordan det er å være Sylvi Listhaug.

I tillegg kommer Per Sandberg inn i regjeringen og kystnorge skjelver. Siden har han kalt en journalist for «drittsekk» og mener forskere er tullinger. Ellers har han reist rundt omkring i det store utlandet og spist norsk laks, for å øke salget litt. Mye det samme som før altså.

Middelaldrende menn med alle slags legninger gråter en skvett da David Bowie gir ut sin siste plate, og dør med det samme. Verden står stille et øyeblikk, og Bowie blir selvfølgelig mer populær enn noen gang, og er det vel fortsatt.

Februar

NSB varsler rekordoverskudd på 2,8 milliarder. Alt går på skinner og regjeringen synes det er for godt til å være bra. De bestemmer seg for å stikke kjepper i toghjulene, ved å dele opp selskapet og selge ut de delene som går med mest overskudd.

April

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag blir til Trøndelag. Hele Sør-Trøndelag er enige i tillegg til 23 nord-trøndere. Disse 23 sitter alle i fylkestinget, og da blir det sånn.

AC/DC bytter vokalist. En illsint, syk og hes gamling med alkoholproblemer byttes ut med Axl Rose; en illsint, hes og syk gamling med stoffproblemer. Det låter ikke så verst, men føles helt forferdelig. Middelaldrende menn får et nytt slag i trynet.

Mai

Posten slutter å gå på lørdager. Nå går de hverken med overskudd eller med posten. Men avisutdelingen skal ikke rammes, siden dette blir overtatt av åtte kvikkaser fra Ålesund.

Juni

Det stemmes i mange norske kommuner, og de aller fleste sier NEI. Altså nei til å slå seg sammen med andre kommuner. Dette gjør folk til tross for at kommunen har blitt for liten for Jan Tore Sanners hode. Sanner mener at det er viktig AT folk får si det de mener, men ikke så viktig HVA de mener, siden de fleste ikke skjønner sitt eget beste. Det gjør derimot Jan Tore Sanner og i alle fall varaordføreren i Steigen, som ignorerer folkeviljen og fortsetter som om ingen ting har skjedd.

August

Landslaget i fotball spiller mange kamper. De vinner over San Marino, Trinidad og oldboyslaget til Kleiva. Per Mathias Høgmo synes forberedelsene har vært svært gode, og ser en god utvikling med god stemning i gruppa og lovende utvikling. Det blir etter hvert ryddet opp i disse hallusinasjonene.

Oktober

Bodø/Glimt rykker ned til Obos-ligaen. Etter grundige analyser og evalueringer kommer man fram til at årsaken til nedrykket er at de har tapt for mange kamper. Og vunnet for få. Dermed har man løsningen klar foran neste år.

November

Donald Trump vinner presidentvalget, og USA viser verden at de kan tilgi både idioti, overgrep, uforskammethet og mangel på folkeskikk. De kan imidlertid ikke tilgi at du er dyktig og kvinne. En hel verden, og amerikanere flest får sjokk og angst, med god grunn.

Leonard Cohen tar en Bowie. Gir ut ny plate og dør. Hardt prøvede middelaldermenn tåler ikke så mye mer nå.

Desember

Prinsesse Leia fra StarWars-filmene dør, og sender norske halvgamle gutter ut i ny nostalgisorg. Det er bare så vidt vi får med oss at George Michael også legger mikrofonen på hylla.

Endelig 2017

Og endelig er vi ferdige med 2016. Nå kan vi brette opp ermene og bite tennene sammen, mens vi tar for oss av nye skjær i sjøen og navigerer oss videre på et humpete, men sikkert bedre 2017.

Godt nyttår!