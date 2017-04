Den store korstøtten

De lettede sukkene er så sterke at de føles som sterk kuling. Programleder Øyvind Mund i Det Store korslaget har nettopp annonsert at Team Joddski er videre i konkurransen. Så bryter jubelen løs i det Hauklandske hjem på Ørnes.

Tekst: Erling Emil Eik Foto: Edmund Ulsnæs.

Tidligere på kvelden er stemningen hjemme hos Randi og Geir Haukland mer av det nervøse slaget. Familie og venner er samlet for å se at vertsfolkets datter, Ingrid Haukland, går videre sammen med resten av Team Joddski. Randi Haukland er ikke sikker på utfallet. Men dèt skyldes helsa til gjesteartist Jørn Hoel.

– Jeg er skitnervøs, for Jørn Hoel er influensasyk, sier hun.

Krisehjelp

”Krise i Team Joddski: Jørn Hoel ser syk”, står det med krigstyper på korslagets hjemmeside. Både husfru Randi og de andre har selvsagt fått med seg alt som kan påvirke resultatet. På kjøkkenet står mengder med pizza. Det holder til både nervøs spising, og i verste fall til trøstespising dersom koret ikke går videre.

Da fjernkontrollen kommer i feile hender, og vedkommende ufrivillig slår over på NRK radio må pizzasteiker Geir Haukland hentes fra kjøkkenet. Krisehjelpen fikk raskt og effektiv forsamlingen på rett kanal. Da Jørn Hoel tar løs på Edwin Starr sin store slager fra 1969 utbryter tidligere Remakjøpmann Roger Wilhelmsen:

– Han har lappe!

Sikker

At gjesteartisten, i tillegg til jukselapp, bommer musikalsk i åpningen gjør det ikke bedre. Men fru Randi nikker anerkjennende da musikalske familiens øyensten åpenbarer seg i tv-ruta.

– Der er ho Ingrid!

Så synger korets egen Ole Kristian Bodøgaard siste delen av låten på ekte nordnorsk. Hele sofaen applauderer.

– Lett match sier jeg!

Geir Haukland er sikker. Broren Jack, et vandrende musikalsk leksikon i tillegg til store musikalske ferdigheter, beroliger de som ikke er helt overbeviste.

– Jørn Hoel sitt feilskjær har lite å si. Dessuten var dette et klokt sangvalg. Og legg merke til at du hørte koret svært godt! De andre korene hørtes nesten ikke i sine sanger, slår han fast.

Finale?

Roger Wilhelmsen er urolig i reklamepausen, og mener at jukselappen tok bort fokus fra sangen. Øyvind, Ingrids bror, og også habil sanger, mener Team Tuva og folkemusikken ryker ut. Hans samboer Ann – Tove Olsen er ikke imponert over X-faktorvinner Chand og Team Bjarne.

– For lite trykk, sier hun rolig og behersket.

– Den låten passer best til bakfylla! mener Wilhelmsen.

Stemmetrykket er stort. Mobiltelefonene går varme, og trolig forlater minst 100 stemmemeldinger huset.

– Det er hemmelig hvor mange meldinger jeg har sendt. Telefonregningen vil gi svaret! smiler Ann-Tove.

Når jubelen legger seg etter at resultatet er klart, tenker Geir haukland fremover.

– Hvor samles vi dersom de kommer til finalen?

– De gjør sin greie. Bra.

– Nei, jeg trodde nok aldri at jeg skulle få se Jørgen i en slik sammenheng! Men det er klart jeg er stolt av gutten! innrømmer pappa Nordeng.

Fredag kveld, og Framtia rekker også innom et Ørnes-hjem ikke mange hundre meter oppi bakkene for Geir og Randi Haukland. Kjell Nordeng og samboer Signhild Mentzoni har benket seg i TV-stua, og nei, det er ikke Dagsrevyen de ser på, tidspunktet til tross:

– Siden Jørgen strengt tatt er mer pønk enn mainstream rock, må jeg innrømme at jeg aldri hadde sett ham for meg i en setting som ”Det store korslaget”. Men, det er jo bare snakk om å bruke et medium, som TV er, og på sin måte. Når de velger låter av Iron Maiden, Bob Marley og Edwin Starr, forteller det meg at de gjør sin greie – de går ikke på akkord med noe, til tross for alt styret som er rundt dem nå, mener Kjell Nordeng (60), tydelig stolt av sin yngste sønn Jørgen.

Og:

– Ja, jeg tar meg råd til å si at jeg er stolt nå, ja!

Han klarer riktignok ikke å stoppe et lite hakeslepp når Jørn Hoel må ha huskelapp i det som ”alle” meløyfjæringers fredagsunderholdning for tiden. Men: mener Bodø/Steigen/Meløy-koret har en fordel ved å ha ”en hel landsdel” bak seg.

– Jeg synes det er kjempeflott at Jørgen bruker det navnet han tross alt har til å samle alle disse sangerne fra ulike sjangere. Med det trøkket som er utenfra i denne konkurransen, og entusiasmen internt hos dem, så blir sangere som ellers ikke er så mye framme, trukket fram, og dermed kan dette resultere i platekontrakter for noen av dem, mener Kjell.

Red.anm: Denne artikkelen ble publisert i Framtia i januar 2010.

Det store korslaget var en norsk musikalsk talentkonkurranse som gikk på TV 2 fra 2009 til 2012. Konseptet gikk ut på at norske artister stilte som korleder og dirigent for et kor de selv hadde plukket ut fra sin hjemby. Korene ble stemt ut helt til det stod igjen en vinner. Det var seerne som bestemte hvem som gikk videre i konkurransen fra uke til uke. Vinneren fikk 500 000 kroner til et veldedig formål i sin hjemkommune.

Dette året med gode, lokale deltagere fra Meløy.