De presenterte stolt

– Vi hadde med 250 porsjonspakker med sushi for utdeling, og alle de ble spist, smiler Rose Olsen.

Marine Harvest-sjefen er fornøyd med laginnsatsen under bedriftens siste profileringstiltak, nemlig markedsdagen under Vinterfestivalen i Glomfjord. 10 ansatte stilte opp for å fortelle om selskapet de er stolt av å jobbe for.

Skulle ønske mer

– Veldig mange kom bort for en prat, og deltok i quiz-en vår, forteller Rose.

De besøkende til standen på Glomfjord Torg denne lørdagen fikk nemlig bryne seg på spørsmål om det lokale smoltanlegget, og om konsernet Marine Harvest. Visste du for eksempel at velkjente John Fredriksen ‘bare’ eier om lag 17 prosent? Eller at smolten fra Glomfjord blir til over 300.000 laksemiddager hver eneste dag?

– Generelt ser vi at folk flest vet lite om det vi holder på med, eller i hvert fall mindre enn vi kunne ønske, sier Rose som bakgrunn for ønsket om tydelig profilering.

Mer til høsten

Staben hennes på 19 er viktige i en produksjon som gir voldsomme verdier i neste ledd, altså ferdig laks på 6-7 kilo solgt fra Marine Harvest sine havanlegg. Og stor verdiskaping lokalt i Meløy, for eksempel kjøp av varer og tjenester fra både bygg og anlegg, forretninger og tjenesteleverandører. Dette er viktig å profilere, for eksempel med tanke på rekruttering.

– I tillegg til markedsdagen er familiedagen i august, og fiskerimessa til høsten, viktig å bruke til å vise fram det vi holder på med, sier Rose.