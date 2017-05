Smilende, nikkende og hvitkledte strømmer de ut fra kirker og forsamlingshus. Våren er tid for konfirmasjoner, og i Meløy foregår seremoniene nå for fullt. Det er rørende å se så mye flott ungdom samlet, og stolt er hver eneste mor og far som blitz’er og omsorgsfullt retter på bunadsjal og nyinnkjøpte blådresser. Det er en stor og viktig dag som skal feires, der sønn eller datter skal få all den oppmerksomheten de fortjener, og enda litt til. Selv var jeg like stolt mamma for halvannen uke siden, og poden – som jammen har rukket å vokse sin høyreiste mor over hodet, var minst like flott som de andre.

Det ble en hyggelig familiefest som varte og rakk, og morgenen etter kommer den nyrike smilende ned loftstrappa. Han er vel vitende om at gårdagens festligheter avstedkom adskillige tusener som nå kan spares, eller omsettes, i tekniske duppeditter, klær og utstyr. For konfirmasjon dere, det er blitt big business! Mens vi spiser frokost synes han det høres ut som en middelalderhistorie når jeg mimrer om mine konfirmasjonsgaver. Blant dem var verken moped eller båt med påhengsmotor, ja ikke en skarve iphone 7, en gang! Derimot ei lita hvit salmebok med skinnomslag, som med tiden skulle få navnet mitt preget inn, bare mamma fikk råd.

Nå fikk aldri den boka noen gullbokstaver, jeg synes faktisk å huske at den ikke ble åpna så fryktelig mange ganger heller. Men jeg husker den rosa nattbordlampa, ei sølvskje i arvesølv-mønster og et anheng med hjerte, kors og anker. Det skulle visstnok symbolisere de viktigste tingene i livet, men ble mista på en fisketur like etter…

I fjor fikk norske konfirmanter i snitt 40.000 blanke kroner hver, skal vi tro tall fra DNB. Det betyr to milliarder i rene pengegaver. I tillegg kommer ferieturene, mopeder, dyre klokker, smykker og bunader.

– Konfirmasjonen er blitt rene pengegaloppen, uttrykker forbrukerøkonom Silje Sandmæl og kommer med gode sparetips til de unge.

Og det kan kanskje foreldrene trenge også? I snitt brukte vi 36.000 kroner på fest, konfirmantantrekk og gave til konfirmanten vår, også dette 2016-tall. Årets forbruksfest blir neppe noe billigere.

Jeg skal ikke starte debatten om hvor vidt det er hårreisende eller ikke. Men konstaterer at tida har forandret seg – og vi med den.