Dans med Synnøve

Tredje helga i februar kan danseinteresserte få oppleve rytmer og «trøkk» sammen med Synnøve Sundby Fallmyr.

Og stilartene som Synnøve ønsker å lære andre om er jazz og urban dans/hiphop.

– Dette blir kult og artig. Vi skal jobbe med begge typene både lørdag og søndag før vi avslutter med ei veldig uformell forestilling for foreldre og andre interesserte helt på slutten.

Synnøve forteller at kurset er tilpasset alle mellom 13-18 år. Enten man har litt kunnskap om dans eller er helt nybegynner.

– Jeg vil legge det opp slik at alle får utfordringer tilpasset ferdighetsnivå, sprudler Synnøve som ikke har formell utdanning innen faget men som har drevet med dans siden ungdomsskolen.

Synnøve avslutter:

– Jeg tar ofte dansekurs her i Oslo for å holde meg oppdatert. Et av mine høydepunkt innen dans var da vi opptrådte på Kilden i Kristiansand. Nå kommer jeg heim til Meløy for å delta i dåpen til tantejenta mi, Olivia. Og da passer det kjempefint å kunne arrangere kurs innenfor noe jeg brenner for. Jeg håper på mange påmeldte og ei helge med mye fart og moro!