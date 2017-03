Byttet, like godt

Ferskt fagbrev var ikke nok til å få full, fast jobb som helsefagarbeider. Så da byttet Rikke Kristensen likegodt beite i ung alder.

– Jeg har bare hatt jobben i fire dager til nå, så det er litt tidlig å si. Men jeg er blitt kjempegodt tatt imot! sier 20-årigen, som altså har byttet bransje fordi hun prioriterer å få fast jobb.

Litt husmor

– Ja, for meg er dét viktig, og det viser seg vanskelig å få full, fast jobb i Meløy kommune, så da velger jeg dette.

Rikke Kristensen er i gang i jobben som renholder og kjøkkenansvarlig hos Statkraft på Fykan. Men ansatt i Meløy BedriftsService, som nemlig har fått kontrakt på disse tjenestene for kraftprodusenten, etter at Gudrun Flink inntok pensjonistenes rekker. Renhold av korridorer og kontorer, handle og ordne til lunsj for Fykan-staben – dette er dermed oppgavene til Rikke, som er MBS-ansatt siden 20. februar etter to års læretid og deretter et halvt år i jobb for Meløy kommune.

Ikke så lett, nei

– Da jeg begynte på helsefag på videregående, ble det sagt at det var lett å få jobb som helsefagarbeider etter læretiden. Jeg fikk 25 prosent fast, og kunne selvsagt få masse vikarvakter, men jeg vil ha fast, full jobb, forklarer hun sitt bransjebytte kort tid etter fagbrevet.

Rikke er samboer på Reipå, men oppvokst på Ørnes, og datter av Kenneth Kristensen hos Yara Glomfjord og Lill Andersen i Meløy BedriftsService.

– Dette er ikke noe jeg har planlagt lenge, men det er spennende å prøve noe nytt! sier hun.