Byggverket er (nesten) komplett

Seks sterke aktører skal samarbeide under samme tak for å løfte det viktigste Meløy har: kompetansen. Men huset mangler fortsatt én viktig ting, mener prosjektlederen.

– Statistisk sentralbyrå beregner at 80 prosent av nasjonalformuen vår er humankapital, altså er kompetanse fire femdeler av verdien i samfunnet vårt, innleder Roar Jensen.

Endelig har han prosjektledet ønskedrømmen Kompetansehuset Meløy fram til sin åpning, og med seks samarbeidende kompetanseaktører under samme tak, i Glomfjord. Et viktig delmål i de fire årene med omstillingsarbeid i Meløy er oppnådd.

– Men nå må vi unngå at dette «bare» blir et kontorfellesskap. Derfor har vi faste husmøter der vi blir kjent med hverandre, vi skal ha felles aktiviteter, felles sentralbord, felles nettside, felles skilting. Hver aktør skal ha egen virksomhet, men nå skal vi få det beste ut av hverandre, forklarer han.

Bedre for alle

I to år har Roar brukt 40 prosent av sin arbeidstid til å utvikle en kompetansestrategi for Meløy. En viktig og synlig målstrek var den godt besøkte åpningen av Kompetansehuset Meløy 28. oktober.

– For en arbeidssøkende blir dette bra. Bak samme dør finnes flere aktører som kan gi karriereveiledning, påfyll av kompetanse eller hjelp til å etablere egen bedrift.

– Og vi kan samarbeide mer effektivt med næringslivet, som vi jo skal hjelpe. Pluss at dette gjør det lettere å få til et samarbeid med Nord Universitet, Kunnskapsparken i Bodø og andre miljøer på forskning og utvikling.

Selv representerer han Nordland Fylkeskommune, som også har karriereveileder, oppfølgingstjenesten og OPUS Meløy knyttet til i Kompetansehuset. I huset dessuten er Meløy BedriftsService, Meløy Utvikling, Meløy Næringsforum, Studiesenteret.no og konsulentfirmaet Simonsson & Widerberg.

…men mye gjenstår

– Her er mange udekkede behov, og vi har en stor jobb foran oss, mener Roar.

Og tenker for eksempel på den store og voksende sykepleiermangelen. Og de nye kompetansekravene til lærere i matematikk og norsk – må løses. Selv avslutter Roar sin prosjektlederjobb til sommeren, og nå mener han det blir viktig å få på plass et sekretariat for kompetansehuset. Entusiasmen og drive’n må videreføres.

– Er alt på plass i huset nå?

– Nei. Vi trenger forskningsdelen – en fast forbindelse til et godt forskningsmiljø. La oss si at det knyttes til sirkulær økonomi her i industriparken, eller til Glomfjord Hydrogen, eller biogass-prosjektet på avfall fra havbruksnæringa. Et konkret prosjekt. Dét trenger vi nå.