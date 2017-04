Bygda som koker

Bare 788 innbyggere har fast adresse i den fredelige bygda mellom trærne. Men skinnet bedrar: Halsa er ulikt det meste i Meløy, og det syder av aktivitet i et råsterkt næringsliv. Lederne forklarer det med tradisjoner og en unik entusiasme.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Denne artikkelen stod på trykk som firesiders reportasje i Framtia-utgaven 8. juni 2011. Våre intervjuobjekter er blitt noen år eldre siden da, men med unntak av Robin Dahl har alle noenlunde samme posisjon i sine bedrifter i dag. Robin er fortsatt tilknyttet Cargill (tidligere EWOS), men i en annen stilling. I dag er Herulf Olsen konstituert som sjef for fiskefôr-fabrikken. REDAKSJONEN.

– Jeg tror rett og slett dette er noe som er unikt for Halsa, sier Robin Dahl.

Glomfjordingen har en årrekke bak som jobbpendler til Halsa og fôrfabrikken til EWOS, der han nå er fabrikksjef.

Råsterke Halsa: Halsa i Meløy har under 800 innbyggere, men et svært sterkt og lokal-eiet næringsliv. Bildene under viser stor-tråleren Selvåg Senior, Halsa Sveiseverksted og fiskefôr-produsenten EWOS.

– Folk her er veldig engasjert. Det virker som arbeidstakerne virkelig forstår hvor viktig det er at bedriften får gode resultater, slik at vi kan lykkes og at arbeidsplassene fortsatt kan være sikre. Dessverre er jo ikke holdningene slik overalt. På Halsa virker det som at samfunnet er bygget opp rundt engasjementet – det er ingenting som stopper oss, på en måte.

EWOS: 35 ansatte, godt over 1 milliard kroner i driftsinntekter.

Vokste opp med det

Sier Robin Dahl, som kan se det lille, men næringskraftige samfunnet litt utenfra. Og kanskje er det slik at Halsa har fått mindre oppmerksomhet enn fortjent, for nettopp alt det som han er inne på?

EWOS på Halsa (i dag Cargill)



Robin Dahl

For Halsa, med under 800 innbyggere, likner ikke på noe annet i Meløy. Trolig har bygda noe nær 200 private arbeidsplasser, bygget med lokale hender. Mens 8-900 arbeidsplasser i Glomfjord Industripark mye godt dreier seg om de internasjonale gigantene Marine Harvest, Yara, REC, Bilfinger Berger Industrial Services og SiC Processing, dominerer de lokale eierne på Halsa. Med unntak av EWOS, som er statlig kontrollert gjennom Cermaq, eies arbeidsplassene her av “vårres kara”.

Selvåg Senior

– Vi har rett og slett vokst opp med at det er sånn det skal være – denne holdningen har vi fått lagt i hendene av våre foreldre, mener Kåre Kildal, sønn av bygda og daglig leder i familiebedriften.

Halsa Bygg AS: 35 ansatte, 36,6 millioner kroner i driftsinntekter (2010).

Halsa Sveiseverksted

Konkurranse og samarbeid

Kildal mener utfordringen for stedets næringsliv er å utvikle seg for å motstå konkurransen utenfra, i en tid der avstander er små og tilgjengeligheten stor. Skal vi tro hans sambygding og lederkollega Egil Sørheim, har Halsa de beste forutsetninger.

– Vi har et kjekt miljø der vi snakker sammen og kan samarbeide selv om vi konkurrerer. Enkelte ganger konkurrerer vi mot hverandre for å være best – andre ganger samarbeider vi for å få til ting på Halsa. Dette er en styrke, mener fiskeskipperen, rederen og overhodet for familiekonsernet Sørheim Holding.

– Her finnes en kreativitet og en vilje til å skaffe nye arbeidsplasser. Dette stammer nok fra storhetstiden for fiskeflåten, da Halsa virkelig var et sentrum for den. Og i dag kommer jo folk fra hele regionen til Halsa på jobb – vi har ansatte fra både Rødøy, resten av Meløy og hele landet, ja faktisk også en god del utenlandsk arbeidskraft, fastslår Sørheim.

Sørheim Holding: 50 ansatte i tre selskaper, som samlet har om lag 80 millioner kroner i driftsinntekter (2010).

Ber om lokalisering

De tre lederne trekker altså fram historien og tradisjoner som forklaring på Halsas oppsiktsvekkende sterke og lokale næringsliv. Og da snakker vi fiskebåter, sildesnurpere og de for Halsa nær fantastiske tiårene fra 1950-tallet og ut. Gründer, leder og største eier for bygge- og byggevarebedriften til Solhaug-gruppen, Ken-Henry Solhaug, er enig i historieforståelsen til de andre.

– Men vi må ikke tro at dette har kommet av seg selv, og at det ikke må jobbes hardt i fortsettelsen. Ser vi 10 år tilbake, har vi mistet 30-40 arbeidsplasser, som riktignok er “erstattet” ved at folk herfra pendler, for eksempel til Glomfjord. Jeg må innrømme at jeg håper på større vidsyn hos politikerne i neste valgperiode. I denne perioden har bygdepatriotismen bidratt til at Halsa er blitt satt på sidelinja, det har vi sett på pengebruken til de folkevalgte, mener han.

– Jeg håper også at Meløy Næringsutvikling vil kunne se på Halsa som en mulig lokalisering for en større bedrift – MNU har jo bidratt til mye i Glomfjord Industripark. Nå har Halsa fått dypvannskai og flott industriområde, så alt ligger til rette for en ny etablering!

Solhaug-gruppen: nær 40 ansatte i to selskaper, og samlede driftsinntekter på om lag 63 millioner kroner (2009).

Andre Halsa-virksomheter, tall fra 2009:

Halsa Sveiseverksted: 7 ansatte, 4,3 millioner kroner i driftsinntekt.

Meløynot: 18 ansatte, 17,3 millioner kroner i driftsinntekt.

Pallefabrikken Halsa: 6 ansatte, 10,7 millioner kroner i driftsinntekt.

Halsa Auto: 8 ansatte, 11,7 millioner kroner i driftsinntekt.